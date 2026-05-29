Минюст России признал "иноагентом" политолога Андрея Никулина

Минюст России 29 мая пополнил список так называемых "иностранных агентов" тремя именами. В перечень добавлены политолог Андрей Никулин, писательница и историк Эльвира Барякина (Эльвира Бари) и член координационного совета "Форума свободных народов пост-России" Инна Курочкина.

По версии Минюста, Никулин распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских властей.

Курочкиной ведомство вменяет распространение недостоверной информации о деятельности властей, призывы к нарушению территориальной целостности России, выступления против войны с Украиной и участие в антироссийских акциях за рубежом.

Барякина, как утверждает Минюст, она распространяла недостоверную информацию о политике и решениях российских властей, а также выступала против войны. Писательница известна своими историческими романами, в том числе серией "Русские сокровища".

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

Статус ограничивает людей в правах и позволяет возбудить уголовное дело о "неисполнении обязанностей иностранного агента". Уже в 2022 году против каждого пятого "иностранного агента" в России были возбуждены уголовные дела, почти каждый седьмой находился в розыске, в СИЗО или под иной мерой пресечения.

