Минюст России признал нежелательной American Coalition for Ukraine

Министерство юстиции России внесло американскую некоммерческую организацию American Coalition for Ukraine (ACU, "Американская коалиция за Украину") в реестр организаций, деятельность которых признана в стране нежелательной.

О решении признать ACU нежелательной Генпрокуратура России сообщила 1 июля. По данным ведомства, штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, а сама коалиция объединяет более 50 американо-украинских некоммерческих организаций.

Согласно информации на сайте ACU, её целью является разработка и реализация мер по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, организация выступает главным организатором проходящего дважды в год в США форума Ukraine Action Summit, на котором представители общественных организаций и политических кругов обсуждают вопросы поддержки Украины.

В Генпрокуратуре заявили, что ACU "выполняет координирующую роль" для входящих в неё организаций, которые, по версии ведомства, занимаются лоббированием интересов Украины в США и проводят "публичные акции информационно-психологического характера".

Решение о признании организации нежелательной в России принимает Генеральная прокуратура. Российское законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за участие в деятельности организаций, включённых в этот реестр.

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