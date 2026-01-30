Минюст России снова пополнил реестр "иностранных агентов"

Минюст России в пятницу, 30 января, обновил реестр так называемых иностранных агентов.

В обновленный список вошли издание "Новая вкладка", проекты "Дозор в Волгограде" и "Швейцария для всех", а также азербайджанский телеканал "Мисра".

Среди физических лиц "иноагентами" признаны правозащитник и биолог Александр Гольдфарб, а также поэт, писатель и журналист Ян Шенкман.