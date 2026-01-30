Минюст России снова пополнил реестр "иностранных агентов"

Минюст России в пятницу, 30 января, обновил реестр так называемых иностранных агентов.
В обновленный список вошли издание "Новая вкладка", проекты "Дозор в Волгограде" и "Швейцария для всех", а также азербайджанский телеканал "Мисра".
Среди физических лиц "иноагентами" признаны правозащитник и биолог Александр Гольдфарб, а также поэт, писатель и журналист Ян Шенкман.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.