Минюст России внёс ассоциацию "Мемориал" в реестр нежелательных

Минюст России внёс международную ассоциацию "Мемориал" и немецкую некоммерческую организацию Zukunft Memorial ("Будущее. Мемориал") в реестр так называемых нежелательных организаций.

В список также включили японское агентство международной помощи (Japan International Cooperation Agency, JICA), грузинскую организацию Civic Initiative for Democratic and Euro-Atlantic Choice, британский аналитический центр "Общество Генри Джексона" и проект "Арктида".

Международная ассоциация "Мемориал" была создана в мае 2023 года в Швейцарии. Сообщалось, что она продолжит дело и лучшие проекты "Международного Мемориала", ликвидированного решением Верховного суда России в 2021 году.



"Арктида", как говорится на сайте, это российская некоммерческая организация, которая анализирует последствия изменения климата, милитаризацию и усиление промышленной нагрузки на регион, коррупционные интересы и нарушение прав коренных народов. В "Арктиде" заявили, что не согласны со статусом нежелательной, но, тем не менее, организация полностью прекратит все проекты и программы, связанные с Россией. В ближайшее время, как отмечается, проект примет решение о том, будет ли продолжена работа.

Организация деятельности нежелательной организации, участие и сотрудничество с ней в России может стать поводом для преследования.