Минюст России внёс в реестр "нежелательных" университет в Беркли

Минюст России внёс в перечень так называемых нежелательных организаций Калифорнийский университет в Беркли. Об этом говорится на сайте ведомства.

Учебное заведение основано 1868 году и считается одним из самых престижных в мире. По какой причине оно попало в реестр, неизвестно.

Вместе с Калифорнийским университетом в Беркли в перечень также включили Российско-американскую научную ассоциацию.

Признание организации "нежелательной" предполагает ее запрет на территории России, а также уголовную ответственность для россиян за участие в её деятельности.

В 2025 году Генпрокуратура также признала "нежелательным" американский Университет Джорджа Вашингтона, который, по версии ведомства, якобы финансирует "иноагентов" в России и "антироссийскую деятельность", и Йельский университет.

Генпрокуратура объяснила это решение тем, что вуз готовит "лидеров протестной активности" в России – одним из выпускников Йельского университета был оппозиционный политик Алексей Навальный.

Одно из подразделений Йельского университета также занималось сбором доказательств военных преступлений российской армии в Украине и отслеживало местонахождение свыше 30 тысяч детей, вывезенных Россией на неподконтрольные Киеву территории.