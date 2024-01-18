Минюст создал реестр нацистских организаций и их атрибутики

Министерство юстиции России создало реестр нацистских организаций и их атрибутики. Ведомство сразу же включило туда четыре украинские организации, а также лозунг "Слава Украине" и ответ "Героям Слава". Первым об этом сообщил ТАСС.

Официально список называется "Перечень организаций, указанных в частях третьей и четвертой статьи 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов", а также атрибутики и символики этих организаций". Туда собираются вносить структуры, которые сотрудничали с теми, кто был осуждён на Нюрнбергском трибунале или отрицают его факты и выводы.

Минюст добавил в этот список Украинскую народно-революционную армию (УНРА), Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС), Организацию украинских националистов (ОУН). В реестр также внесены аттрибутика и лозунги этих организаций. Среди них эмблема в виде черного равностороннего треугольника подставкой вверх и эмблема золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча.

Украинская повстанческая армия, Украинская народная самооборона и Организация украинских националистов ранее были признаны в России "экстремистскими" и запрещены.