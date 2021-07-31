Минюст США: российские хакеры в мае 2020 году взломали адреса прокуроров

Российские хакеры, стоящие за взломом в конце прошлого года программного обеспечения американской компании SolarWinds, взломали в мае того же года учётные записи электронной почты нескольких федеральных прокуроров США. Об этом сообщило в субботу Министерство юстиции Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Хакеры взломали 80% учетных записей электронной почты на серверах Microsoft, которыми пользовались сотрудники офисов четырёх прокуроров в Нью-Йорке. В целом, адреса электронной почты были взломаны в 27 офисах прокуроров в различных штатах.



В пятницу Минюст сообщил, что учетные записи взламывались с 7 мая по 27 декабря 2020 года.