Минюст США: российские хакеры в мае 2020 году взломали адреса прокуроров

Российские хакеры, стоящие за взломом в конце прошлого года программного обеспечения американской компании SolarWinds, взломали в мае того же года учётные записи электронной почты нескольких федеральных прокуроров США. Об этом сообщило в субботу Министерство юстиции Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Хакеры взломали 80% учетных записей электронной почты на серверах Microsoft, которыми пользовались сотрудники офисов четырёх прокуроров в Нью-Йорке. В целом, адреса электронной почты были взломаны в 27 офисах прокуроров в различных штатах.
В пятницу Минюст сообщил, что учетные записи взламывались с 7 мая по 27 декабря 2020 года.
- В середине декабря прошлого года стало известно, что российские хакеры смогли проникнуть в сети десятков правительственных и частных организаций с помощью взлома программного обеспечения SolarWinds. Ущерб был нанесён не менее чем девяти правительственным учреждениям.
- В апреле 2021 администрация президент Байдена объявила о новых санкциях против Кремля. Речь шла, в частности, о высылке российских дипломатов из США, в ответ на взлом SolarWinds и вмешательство России в президентские выборы в США в 2020 году. Россия отрицает все факты вмешательства.
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