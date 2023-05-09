Минюст США сообщил о срыве российской кампании кибершпионажа

Минюст США сообщил о срыве российский кампании кибершпионажа, в ходе которой из компьютеров в десятках стран была украдена конфиденциальная информация.

Прокуратура связала шпионскую операцию с подразделением ФСБ России и обвинила хакеров в краже документов из сотен компьютеров по меньшей мере в 50 странах, в том числе стран-членов НАТО. Речь идет о разновидностях так называемой вредоносной программы Snake. Утверждается, что это программное обеспечение использовалось для кражи документов у правительств стран НАТО, журналистов и других лиц.

"В течение 20 лет ФСБ полагалась на вредоносное программное обеспечение Snake для кибершпионажа против Соединенных Штатов и наших союзников – сегодня это закончилось", – заявил помощник генерального прокурора США Мэттью Олсен.

Согласно заявлению Минюста, отключить Snake удалось с помощью инструмента PERSEUS, который разработали в ФБР.