Минюст внёс сборник изречений пророка Мухаммеда в реестр экстремистских

Министерство юст иции России внесло в реестр экстремистских материалов три исламских сочинения – "Сахих аль-Бухари", "Толкование священного Корана" с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади и книгу "Булуг аль-Марам".

Уточняется, что экстремистскими признаны конкретные издания этих сочинений, за исключением содержащихся в них сур, аятов и цитат из Корана. В "Толковании Корана" Абд ар-Рахмана ас-Саади экстремистским признан первый том трехтомного издания. Основанием для внесения в реестр Минюста стало решение Верховного суда Татарстана.

"Сахих аль-Бухари" – это сборник хадисов, то есть преданий о словах и действиях пророка Мухаммеда, составленный в IX веке исламским богословом Мухаммадом аль-Бухари.

Пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков, имеющий исламское образование, отметил в комментарии Кавказ.Реалии, что "Сахих аль-Бухари" является второй по значимости книгой достоверных священных текстов (после Корана). "Запретить эту книгу – как запретить весь ислам", – подчеркнул Албаков.

"Булуг аль-Марам" – также сборник хадисов, на которые опирается шариатское право, является важнейшим трудом по исламской юриспруденции. По словам Албакова, на обе эти книги "опираются имамы духовных управлений, во всех проповедях используют оттуда цитаты".