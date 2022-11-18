Минюст внёс в реестр иноагентов музыканта Noize MC

Минюст включил в реестр физических лиц – иноагентов музыканта Noize MC (Иван Алексеев), политика Михаила Светова и журналистку Ирину Шихман.

Также в список внесены основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев (Карпук), сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин, политик Вячеслав Мальцев и правозащитница Олимпиада Усанова.

Всем им ведомство вменяет "осуществление политической деятельности" и получение финансирования из Украины.

В реестр СМИ – иноагентов попали главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев и главный редактор "Татарской газеты" Ирек Биккинин.