Минздрав Казахстана: в ходе беспорядков погибли 164 человека

Власти Казахстана утверждают, что во время беспорядков в стране в первую неделю января погибли 164 человека. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о гибели 16 сотрудников правоохранительных органов и 26 человек, которых власти называли "террористами". Пока не сообщается, сколько среди погибших участников мирных акций протеста, сколько - участников беспорядков с применением оружия, сколько сотрудников силовых структур и сколько гражданских лиц, не имевших отношения к протестам. Сообщается, что среди погибших трое детей.

Об обстоятельствах гибели людей также не сообщается. По свидетельствам очевидцев, сотрудники силовых структур стреляли в том числе по безоружным. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что полиция и войска имеют право стрелять без предупреждения. Этот приказ был подвергнут критике международными правозащитными организациями.

Больше всего погибших, 103, по официальным данным, в Алма-Ате, городе, который стал центром беспорядков. Также есть погибшие в Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях. Также Минздрав сообщает, что за медицинской помощью в последние дни обращались более 2 тысяч пострадавших, десятки были госпитализированы.

10 января в Казахстане объявлено днём траура.