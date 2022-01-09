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Минздрав Казахстана: в ходе беспорядков погибли 164 человека

Алма-Ата 6 января

Власти Казахстана утверждают, что во время беспорядков в стране в первую неделю января погибли 164 человека. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о гибели 16 сотрудников правоохранительных органов и 26 человек, которых власти называли "террористами". Пока не сообщается, сколько среди погибших участников мирных акций протеста, сколько - участников беспорядков с применением оружия, сколько сотрудников силовых структур и сколько гражданских лиц, не имевших отношения к протестам. Сообщается, что среди погибших трое детей.

Об обстоятельствах гибели людей также не сообщается. По свидетельствам очевидцев, сотрудники силовых структур стреляли в том числе по безоружным. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что полиция и войска имеют право стрелять без предупреждения. Этот приказ был подвергнут критике международными правозащитными организациями.

Больше всего погибших, 103, по официальным данным, в Алма-Ате, городе, который стал центром беспорядков. Также есть погибшие в Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях. Также Минздрав сообщает, что за медицинской помощью в последние дни обращались более 2 тысяч пострадавших, десятки были госпитализированы.

10 января в Казахстане объявлено днём траура.

  • Точной картины того, как именно мирные протесты переросли в беспорядки, кто именно завладел оружием и вступал в перестрелки с силами правопорядка, пока нет. Власти Казахстана заявили, что на Алма-Ату напали "20 тысяч террористов" (впоследствии МВД уточнило, что речь идёт об общем числе участников акций протеста в городе), якобы подготовленных за рубежом, в связи с чем Токаев запросил о помощи Россию и её союзников по блоку ОДКБ. Российские и союзные военные, как утверждается, взяли под контроль "стратегические объекты", власти отрицают их участие в подавлении протестов.
  • Сейчас, по утверждениям властей, ситуация нормализуется. По сообщениям независимых журналистов и местных жителей, в Алма-Ате ещё слышны выстрелы, однако в целом ситуация под контролем властей. Акций протеста сейчас нет.

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