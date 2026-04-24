"Мир похож на большое казино". Арест за ставки на смещение Мадуро

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 24 апреля

01:21 Владимир Путин впервые высказался об отключениях мобильного интернета, рейтинг Путина опять снизился ФСБ отчиталась «о предотвращении теракта против руководителей Роскомнадзора»

04:00 Британский принц Гарри на Киевском форуме безопасности призвал Путина остановить войну против Украины

05:37 Reuters: Россия предупредила Казахстан, что с 1 мая прекратить прокачку через нефтепровод «Дружба» казахстанской нефти для Германии

08:25 В России все чаще происходят задержки с выплатами зарплат, число компаний с задолженностями выросло на 47 процентов

14:46 Дональд Трамп объявил о продлении на 3 недели перемирия между Израилем и Ливаном

17:22 Американский спецназовец, делавший ставки на смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинен в мошенничестве. Как работает рынок прогнозов в США

24:25 Книга недели: Сборник Виктора Шендеровича «Короткий метр»



