"Мир раскололся". Рунет обсуждает пост Акунина о двух Россиях

Борис Акунин в субботу написал большой пост о России и эмиграции, который многих задел за живое: только в фейсбуке его перепостили почти две тысячи раз.

Борис Акунин

Мне кажется, большинство из нас еще не поняли, что российский мир опять, как век назад, уже раскололся, будто льдина, и две ее половины, большая и малая, стремительно отдаляются друг от друга. Просто раскол произошел менее драматично, без давки на последний пароход, без «уходили мы из Крыма среди дыма и огня». Раскол растянулся по времени, да и трещина поначалу была неширокая, кто-то до сих пор еще прыгает с одной льдины на другую.

И тем не менее - всё. Россий опять стало две. Очень многие – на обеих половинах – не могут или боятся это осознать. Пора переставать прыгать, иначе в одну сторону скакнешь, а обратно уже не допрыгнешь.

Надежды на скорый крах паршивого режима (опять-таки как 100 лет назад) не оправдываются. Паршивый-то он паршивый, но парша, как известно, прилипчива. В прошлый раз ее 70 лет отскрести не могли. На этот раз, вероятно, понадобится меньше времени, оно ведь в 21 веке идет быстрее, но всё же чемоданы надо распаковывать и готовиться к тому, что это надолго.

Что будет с «малой» Россией, разбредшейся по разным странам, в общем ясно. Те, кто моложе, или активнее, или профессионально космополитичней, с разной степенью успешности ассимилируются. Те, кто старше возрастом и кто профессионально привязан к языку и культуре, будут грустно петь «пока не меркнет свет, пока горит свеча» - и поддерживать этот огонек, сколько хватит жизни и сил. Эта работа не бессмысленна и не тщетна, потому что в той, «большой» России останется очень много людей, которым этот огонек будет нужен и дорог.

В метрополии – чертово дежа-векю – скоро станет совсем кромешно. В давней, двухвековой борьбе между азиатским государством и европейской культурой в очередной раз восторжествовала Орда, она примется усердно азиатить культуру. (В Азии и ее культуре ничего скверного нет, уж мне ли, востоковеду, это не знать; речь идет об Азии политической – той, в которой государство это всё, а личность ничто).

Культура метрополии будет цензурирована, выхолощена, поставлена на четвереньки и обучена вилять хвостом. Видели, помним. Потом, конечно, сформируется контркультура, виртуоз Эзопова языка и фиги в кармане. Тоже помним, кушано достаточно. Эмигранты будут умиляться на любые живые проявления подцензурной культуры – как Набоков на Окуджаву. Россияне – тайком передавать друг дружке Тамиздат. И печататься под псевдонимом на Западе.

Какая же всё это тоска, дамы и господа. Национальный гимн России: «А мы просо сеяли-сеяли, а мы просо вытопчем-вытопчем».

Ну а главное национальное стихотворение: «Каждый выбирает для себя».

Опять надо выбирать: щит и латы, посох и заплаты; религию, дорогу; служить ли дьяволу; меру окончательной расплаты - и далее по списку.

Кто-то платит профессией, кто-то обеднением, кто-то эмиграцией. Самые достойные – свободой. И даже жизнью. Чем выше качество человека, тем дороже плата.

И всё это того стоит. Вот о чем я думаю и зачем написал этот текст, а вовсе не для того, чтобы нагнать на вас еще больше уныния.

Не столько у нас всех, сколько у каждого по отдельности экзаменационная сессия. Надо не срезаться.

Хотя пост написан о России, отдельные блогеры в первую очередь заметили в нём оскорбление Азии.

Сергей Абашин

Перестаньте ссылаться на "Азию" и "орду", зачем оскорблять миллионы людей в мире и в самой России, этим вы никак "малой России" не помогаете.

Иван Бабицкий

Вижу, Акунин опять написал что-то про Азию (где "государство - всё, а личность - ничто"), побеждающую европейские ценности в отдельно взятой стране.

Дело в том, что ничем так не увлекается исторически российский интеллигент, как повторением немецких пошлостей. А "азиатские" метафоры у немцев - из самых любимых, и тут уже нет такой степени явного идиотизма, перед которой они остановились бы.

Например, Аденауэр прямо утверждал, что "азиатские степи" начинаются к востоку от Эльбы. (Азией он считал Пруссию, успех Бисмарка - азиатским завоеванием Германии, а степь добавлял уже по ассоциации.)

Сколько бы десятилетий ни прошло, довоенный немецкий дух из русского публициста не выведешь, и страх показаться смешным незнаком ему так же, как и его учителям...

Павел Суляндзига

В целом достаточно правильные мысли, но есть одно большое Но..

Вот чем Акунин (Чхартишвили) отличается от зигующих в России, когда начинает употреблять "Азию" в таком контексте, в таком сранении, даже и с приписанной оговоркой? Может кто-то скажет, что я совсем некорректно пытаюсь сравнить его с зетниками. Хорошо, скажу иначе. Очень хороший писатель чем отличается от тех, кого на западе называют белыми супремасистами?

Недавно послушал одну Очень интересную лекцию о расизме. Так вот в ней лектор провел некоторую достаточно вольную, но интересную градацию, выделив в отдельный вид расизм советского человека.

Почему-то некоторые представители европейских народов, говоря об азиатчине "забывают" об инквизиции, концлагерях и многих других страшных событиях в истории. Или это тоже - азиатчина?!

Не следует также забывать, что вообще-то нынешнее мироустройство - это тоже в большей степени "плод" европейской цивилизации со всеми её плюсами и недостатками.

И последнее. Почему я решил отреагировать так на достаточно близкие мне по мысли высказывания Акунина. Мне кажется, что публичный уважаемый человек всегда должен думать о последствиях своих и дел, и слов...

Но большинство всё-таки обсуждают то, о чём написан пост.

Владимир Перекотий

Еще недавно помню тексты Григория с надеждой.

Но теперь – вот. Даже условный оптимизм кончился.

Нечасто в последние годы согласен полностью.

Сергей Медведев

К сожалению, прав Акунин, раскололся российский мир, льдины стремительно расходятся, и скоро будет не докричаться, не то что понять тех, кто на другой стороне.

Анастасия Антич

Борис Акунин сегодня опубликовал хороший и важный текст. Про раскол, неизбежность выбора, будущее, которое уехавшим надо определять сейчас. Иначе, как водится, за вас это сделает кто-то другой.

Это насколько честный, настолько же и неудобный вопрос: ты либо туда, либо сюда .

А если выбрал, теперь не оборачиваться, не лезть, не переживать, не думать?

У меня к этому более прагматичное отношение. Где мой, как говорят налоговые органы в Европе, центр жизненных интересов понятно. А дальше по принципу, делай что можешь, там где ты есть.

Артём Чернов

Я бы только его поправил с датами: раскол произошел больше века назад, он все тот же и процесс идет единый, непрерывный, весь этот век. Россия выдавливает определенный тип населения - за границу, в лагеря, в расход, в "дворники и сторожа".

Ксения Ларина

Ужасно . И надежд нет никаких. Мб и не нужно .

Не все согласны с тем, что Малая Россия существует или, если и существует, что она принципиально отличается от Большой России.

Саша Виленский

«Две России» - такая же иллюзия как Прекрасная Россия Будущего. Нет никакой «другой России». Есть одна и несколько растерянных и беспомощных людей

Катя Марголис

Мне кажется, нет никакой малой России— каждый уехавший — это отколовшийся кусок таящей льдины этой страшной вечной мерзоты/мерзлоты. А отказ таять и интегрироваться в общеМировой океан цивилизации— сегодня это расписываться в своей лояльности вечной мерзоте. Зачем тогда уезжать и увозить это в головах и сеять вольно или невольно эту заразу вокруг. Потом образуются гетто, начинается борьба «за права русскоязычных» и тд и та. Конечно , у каждого (особенно у старшего/первого поколения);остается своя часть идентичности, культуры, языка, корней, но это личное, семейное, частное дело— и принципиально не повод объединяться в какую-то очередную воображаемую малую Россию будущего. Потому что как в том анекдоте— на выходе, как ни скручивай— всё автомат Калашникова выходит. Сколько можно экспериментировать за счет чужих жизней (азиатских, кстати, в том числе не в последнюю очередь). Не пора ли перестать оплакивать себя и свое и начать оплачивать многовековые счета: хотя бы вести себя поскромнее в мире и начать извиняться, а не оперировать терминами «Орда». Все уже поняли: Россия це НЕ Европа.

Евгения Комарова

Потомки белой эмиграции поздравляли Путина с «возвращением Крыма в родную гавань»…

Белая эмиграция растворилась так же бессмысленно и безнадёжно, как растворится и нынешняя, ничего не изменив в России. «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа» (с)

Константин Атоев

Видимо у русского айсберга какая-то особая кристаллическая структура, потому что, как бы далеко не дрейфовала от него отколовшаяся льдина, ее все равно прибивает волнами к нему обратно. А может дело в том, что 90% айсберга находится под водой и скрыта от глаз, поэтому его часть, которая выглядит на поверхности океана отколовшейся, на глубине может оставаться с ним единым целым. Так или иначе, в свое время вернулась та старая отколовшаяся часть «Прекрасной Льдины Прошлого», наследники которой сегодня, как правило, на УРА принимают Путина и его войну с Украиной, будучи обласканы за их услуги по созданию положительного имиджа режима тем самым Кремлем, который грозит обратить в ядерный пепел всю планету, творит в течении двух лет по нескольку ежедневных террористических «Крокусов» против мирного населения Украины. Прибьет обратно и новую, вновь отколовшуюся, право, не стоит переживать по этому поводу, тем более контингент на ней собравшийся тоже в большинстве своем подхватил русскомирскую паршу. Да, она обязательно вернется в родную гавань, к родному русскому айсбергу, если, конечно, он к тому времени не растает, из-за глобального потепления, а не из-за ядерного пожара, будем надеяться.

Юрий Адриан

В США примерно каждый пятый гражданин имеет непосредственные немецкие корни. Известен ли вам этот факт? Эти люди хорошо если пару раз в год вспоминают, что они вообще-то немцы по происхождению. Нет у них никакой тоски по "немецкому миру". Нет никакой тяги мусолить свою немецкость, тосковать о "великой немецкой культуре", судачить o "расколотой Германии". Уехали из Германии и скоро стали обычными американцами. С концами. Ассимилировались. Германия больше не релевантна. И, надо сказать, мало кто в Германии вспоминает об этих уехавших. Не придумывает никакую "малую Германию". Такой и только такой должна быть эмиграция, по моему мнению. Все остальное - какой-то цирк, который абсолютно не нужен ни самим уехавшим, ни (особенно) обществу, которое этих уехавших приняло. Очень хотелось бы, чтобы в мире не было ни малых Россий, ни малых Турций, ни малых Бангладешей и Афганистанов. Берите пример с немцев.

Не все из тех, кто верит в Малую Россию, верят, что она поддерживает огонь для Большой.

Игорь Спивак

Все ценности которые проповедуют в малой России, такие как свобода слова и собраний, отсутствие цензуры, честные и конкурентные выборы и т.п., это последнее, что интересует большинство населения большой России. И пока будут полные полки в магазинах и на рынках или потери в СВО не коснуться большинства семей, ничего не изменится. Тем более при эффективной гос пропаганде.

Другие напоминают о том, что не все "несогласные" уехали. Оценивают они этих неуехавших по-разному.

Ирина Тищенко

Россия раскололась не надвое, всё-таки. Есть третья группа, их можно считать заложниками - не все могут уехать на волю, будучи свободными внутренне. Самая, на мой взгляд, значимая социальная проблема этого раскола, требующая немалой зрелости и выдержки, самая тяжёлая психологически - это эмиграция внутренняя. Я достаточно долго пребывала на этом этапе, среди чужих и в неволе, планируя варианты моего будущего за границей. Да, "каждый выбирает для себя ". Бег на месте утомляет. Надоело надеяться и платить за это свободой. И временем. Опыт мой личный, и моих единомышленников - эмиграция как свобода и новые возможности. Да, возникают периодически какие-то вопросы и неудобства, но в сравнении с прошлым опытом, с проблемами, тревогами и безысходностью прежней жизни - это такие мелочи. Устойчивое выражение "тяготы эмиграции" - в современных реалиях это только про эмиграцию внутреннюю.

Олег Пшеничный

То, что "вторая Россия" - "разбрелась по разным странам" слишком лихое утверждение. Никто не подсчитал, сколько осталось и не уедет, и при этом не будет играть по правилам. Нет такой информации. "Видимая" часть всего - это верхушки.

Юлия Смирнова

Всегда эти две части и были и те несчастные, что 106 лет назад уехать не смогли или пронадеялись, что "ну вот не может этот ужас продолжаться долго", так эту новую Россию и не приняли, не примирились, а только терпели, выживая.

И да, это садовые культуры приживаются плохо, а сорняк растёт долго, хорошо и избавиться от него, практически, не возможно.

И беда ещё в том, что в сорной среде, рано или поздно, все, что выживает, ей и становится и иного существования не представляет. Нет уже тяги к жизни иной.

Не все согласны со сравнением того, что происходит сегодня, с первой волной эмиграции.

Екатерина Иванова

Может не стоит проводить полные параллели с прошлым. Хотя они и очень напрашиваются. Мы живем в эпоху иных информационных технологий и скоростей. Не в мире идей и мотиваций, а в потреблении. Полные железные занавесы вряд ли возможны. Режим не так устойчив и крепок, как кажется. Нет в нем идеи и веры в светлое будущее. Народу надо что- то предъявить. Здесь и сейчас желательно, а не детям и потомкам. Мало пассионариев. Воры, казнокрады в основном.

Ян Галимов

Мы изначально гораздо более ассимилированны, чем наши прадеды 100 лет назад. Ассимилированы и те, кто уехали, и те, кто остались. Разлом имеется, и, наверное, прыгать будет все сложнее и опаснее. но видно и слышно несравнимо лучше, чем после 17-29 года. Будем надеяться, что это позволит сохранить связь, потому что привязаны мы не только языком, культурой и возрастом. Ну или уж культурой в довольно широком понимании.

Часть Малой России просто радуется тому, что успела вовремя отколоться от Большой.

Татьяна Ксендзова

Мои прапрадедушки и прапрабабулки после революции оказались в Харбине, а потом разъехались по всему свету, сейчас мой сын с семьей и я повторяем их путь, ну и что? Они не пропали, надеюсь и мы не попадём и найдем(сын уже нашёл)свое место в другой стране

Елена Иванова

Не перестаю благодарить всех богов, что почти 19 лет назад у меня хватило ума уехать оттуда! Интуитивно чувствовала, даже тогда, в момент самого сильного экономического роста страны, что счастливой жизни там все равно никогда не будет!!

Юлия Хазагаева

Ничо не знаю. Я отделилась от всех этих россий. И не унижу себя тоской ни по какой из них. Единственное, хотелось бы только спасти как можно больше людей от матушки и избавиться от гражданства. А так, вне россии все просто зашибись

Лена Белицкая

Только не соляной столп, только не оборачиваться!....