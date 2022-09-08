Мировые лидеры отдают дань уважения королеве Елизавете II

Мировые лидеры выразили свои соболезнования по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент США Джо Байден очень тепло отозвался о первой встрече с королевой в 1982 году и недавней встрече в 2021-м.

"Она очаровала нас своим остроумием, тронула нас своей добротой и щедро поделилась с нами своей мудростью. Она была солидарна с Соединёнными Штатами в наши самые мрачные дни после 11 сентября", - отметил Байден.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала британскую королеву настоящим столпом лидерства. "Её будут рассматривать как пример для подражания грядущие поколения молодых женщин, которые решат посвятить свою жизнь госслужбе, во всем мире", - отметила Пелоси.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Елизавету II добросердечным монархом и другом Франции. По словам Макрона, королева олицетворяла преемственность и единство британцев на протяжении более 70 лет.

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил роль Елизаветы II в восстановлении отношений между Германией и Великобританией после Второй мировой войны. По словам Шольца, королевы будет не хватать – не в последнюю очередь из-за её замечательного юмора.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования от имени украинского народа. "Наши мысли и молитвы с вами", - написал Зеленский в твиттере.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что служение Елизаветы II канадцам навсегда останется частью истории страны.

Свои соболезнования по поводу кончины королевы выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала Елизавета II одной из самых уважаемых личностей в мире.

Евросоюз воздает должное уникальному вкладу королевы Великобритании Елизаветы II в построение мира и примирения. Об этом заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

Президент России Владимир Путин направил свои соболезнования на имя короля Великобритании Карла III. В своей телеграмме российский президент назвал смерть королевы невосполнимой утратой и попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и британцам.