Мировые военные расходы растут рекордными темпами

Глобальные военные расходы достигли в 2023 году двух триллионов 443 миллиардов долларов, увеличившись на 6,8% в реальном выражении по сравнению с 2022 годом. Это самый резкий рост за последние 14 лет, отмечается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Впервые с 2009 года военные расходы увеличились во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, причем значительнее всего - в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке. Общие расходы составили более двух процентов мирового ВВП. Больше всего на эти цели направили США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. На них пришлось 61% мировых военных расходов.

В 2023 году военные расходы России увеличились на 24%, составив, по оценкам SIPRI, 109 миллиардов долларов, что на 57% больше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. В 2023-м оборонные ассигнования России достигли 16% расходной части госбюджета (около шести процентов ВВП), отмечают эксперты.

Данные о военных расходах России в 2023 году весьма неопределенны из-за растущей непрозрачности российских финансовых властей после полномасштабного вторжения в Украину. Авторы публикации указывают, что в России помимо средства бюджета на военную сферу направляют деньги из внебюджетных источников, таких как предприятия, частные лица и организации.

Украина на восьмом месте в мире по военным расходам, которые в прошлом году выросли на 51% - до 64 миллиардов 800 миллионов долларов (37% ВВП страны). В течение года Киев также получил военную помощь на 35 миллиардов долларов. В сумме эта помощь и собственные военные расходы Украины составили примерно 91% от российских.

Среди стран-членов НАТО больше всего тратят на оборону США. Оборонный бюджет США увеличился до 916 миллиардов или 68% от общих военных расходов государств-членов НАТО. Среди европейских государств в период с 2022 по 2023 год сильнее всего нарастила свои военные расходы Польша - на 75% до отметки в 31 миллиарда 600 миллионов долларов. Это 14-й по размеру оборонный бюджет в мире.

Расходы на оборону в Китая растут 29 лет подряд. В прошлом году военный бюджет КНР вырос на 296 миллиардов долларов, что на шесть процентов больше, чем годом ранее.

По оценкам аналитиков SIPRI, общие военные расходы на Ближнем Востоке в 2023 году увеличились на девять процентов - до 200 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой темп роста в регионе за последнее десятилетие. Так, оборонный бюджет Израиля вырос на 24%, составив более 27 миллиардов долларов. Эксперты связывают значительное наращивание военных расходов на Ближнем Востоке с эскалацией ситуации в регионе и началом войны в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль и обострением ирано-израильских отношений.

Государства отдают приоритет военной мощи, рискуя войти в спираль "действия - противодействия" в условиях все более нестабильной геополитической ситуации и положения в сфере безопасности", отметил в комментарии Нань Тянь, старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.