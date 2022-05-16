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Мишустин отобрал у режиссёра Туминаса звание лауреата

Художественный руководитель театра имени Евг. Вахтангова Римас Туминас во время сбора труппы.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому режиссёр Римас Туминас, ранее покинувший пост художественного руководителя Театра Вахтангова, исключён из числа лауреатов премии правительства России в области культуры за 2021 год. О причинах этого решения не сообщается.

Лауреатом премии Туминас стал в декабре прошлого года за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности за постановку спектакля "Царь Эдип". Распоряжение подписывал тот же Мишустин.

Туминас 6 мая официально уволен с поста руководителя театра Вахтангова, который он возглавлял с 2007 года. Одновременно он работал в вильнюсском театре. После российского вторжения в Украину министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссёра из Вильнюсского малого театра, так как он также работает в театре в России. Туминас тогда заявил, что уже 9 февраля написал заявление об уходе из театра Вахтангова по состоянию здоровья.

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