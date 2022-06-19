"МК" объяснил опиской новость, в которой армия РФ названа оккупантами 

Издание "Московский комсомолец" объяснило "грубейшей опиской" новость, размещённую в своём телеграм-канале, в которой российские военные были названы "оккупантами".

Сообщение появилось накануне. Полностью оно звучало так: "Украинского парамедика Юлию Паевскую, которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена".

Позже пост был отредактирован. В новой версии Паевская стала "ярой националисткой", которая "была взята в плен".

В понедельник руководство "МК" опубликовало специальное заявление, в котором сообщило, что "виновные в произошедшем наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения". Других подробностей не приводится.

Украинский волонтёр и парамедик Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", оказалась в плену у войск РФ вместе с частью военнослужащих Украины, которые защищали Мариуполь.

В российских военно-патриотических пабликах "Тайру" называли "снайпершей", которая якобы совершила "массу военных преступлений", и требовали физической расправы над ней. Тем не менее, на прошлой неделе российские военные обменяли Паевскую. Подробности и условия этого обмена не озвучивала ни одна из сторон.