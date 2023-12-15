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Мобилизационная Экономика: Что скрыто за заявлением Патрушева?

Мобилизационная Экономика: Что скрыто за заявлением Патрушева?
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Мобилизационная Экономика: Что скрыто за заявлением Патрушева?

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Какую мобилизацию экономики хотят сделать в России

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