Мобилизованного из Коми осудили на шесть лет за "самоволку"

Мобилизованного из Коми приговорили к шести годам заключения по делу о самовольном оставлении места службы. Об этом сообщили в воркутинском гарнизонном военном суде.
В пресс-релизе суда не указано имя осужденного. По данным телеграм-канала "Возбужденная Коми", мобилизованного зовут Александр Крайников. Он не вернулся в часть после отпуска.
В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил рядовому 5,5 лет колонии по статье о самовольном оставлении службы. Военнослужащий Кирилл Куцев, по данным суда, 19 декабря 2022 года не явился на службу в воинскую часть, "желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей с целью временно уклониться от прохождения военной службы". Спустя почти полгода - 12 июня 2023 года - его задержали сотрудники военной комендатуры.
- 21 сентября 2022 года в России началась мобилизация на войну в Украине. Через три дня после ее начала в силу вступили поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточили наказание для военнослужащих (в том числе мобилизованных) по ряду статей. Статьи из главы Уголовного кодекса, касающейся преступлений против военной службы, дополнили новыми частями о действиях, совершенных в период мобилизации или "военного времени". Теперь, к примеру, за самовольное оставление части можно получить не пять, а десять лет лишения свободы.
- После начала мобилизации в России в военные суды поступило более четырёх тысяч уголовных дело о самовольном оставлении места службы, подсчитала "Медиазона" на основе данных с сайтов судов.
- С сентября 2022 года в суды также поступило 317 дел о неисполнении приказа и 96 дел по статье о дезертирстве. Почти все дела о неисполнении приказа были возбуждены в Калининградской и Ростовской областях, а также в Приморском и Камчатском краях.
Форум