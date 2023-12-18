Мобилизованного из Коми осудили на шесть лет за "самоволку"

Мобилизованного из Коми приговорили к шести годам заключения по делу о самовольном оставлении места службы. Об этом сообщили в воркутинском гарнизонном военном суде.

В пресс-релизе суда не указано имя осужденного. По данным телеграм-канала "Возбужденная Коми", мобилизованного зовут Александр Крайников. Он не вернулся в часть после отпуска.

В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил рядовому 5,5 лет колонии по статье о самовольном оставлении службы. Военнослужащий Кирилл Куцев, по данным суда, 19 декабря 2022 года не явился на службу в воинскую часть, "желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей с целью временно уклониться от прохождения военной службы". Спустя почти полгода - 12 июня 2023 года - его задержали сотрудники военной комендатуры.