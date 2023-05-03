Мобилизованного, просившего убежище, выдворят из Казахстана 

В Казахстане суд постановил депортировать из страны российского мобилизованного Игоря Санджиева, который, сбежав из воинской части из-за нежелания принимать участие в боевых действиях в Украине, просил убежища.

Также Санджиева приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно за незаконное пересечение границы Казахстана и запретили ему въезжать в страну в ближайшие 5 лет.

Прошлой осенью 46-летний строитель из Элисты Игорь Санджиев был мобилизован в ряды российской армии и отправлен в воинскую часть в Волгограде, откуда он сбегал дважды - сначала в Беларусь, где его задержали сотрудники местного КГБ, а затем в Казахстан. Оба раза мобилизованный нелегально пересекал границы.

В марте этого года Санджиев подал в казахстанский департамент труда и соцзащиты заявление о предоставлении ему статуса беженца, но вместо помощи им заинтересовалась полиция, обвинив в незаконном проникновении на территорию Казахстана. Отмечается, что Санджиев признал вину, но просил суд назначить ему наказание, не связанное с депортацией.