Мобилизованные 60-й бригады из Приморья отказались ехать на передовую

Родственники мобилизованных из Приморского края, с Камчатки и Сахалина обратились с жалобой к руководству министерства обороны и главам своих регионов, утверждая, что их близких, военнослужащих 60-й отдельной мотострелковой бригады, за отказ воевать на передовой сначала посадили на несколько дней в яму, где держали без еды и воды, а затем увезли в неизвестном направлении. Связи с ними на данный момент нет, сообщает издание Сибирь.Реалии.

В качестве доказательств своих слов родные солдат опубликовали видео, где несколько человек находятся в подвальном помещении.

Также обратившиеся с жалобой утверждают, что командование обещало отправить мобилизованных в "наступление, из которого они не вернутся". При этом, по словам родственников военнослужащих, за те десять месяцев, что солдаты находятся в части, они не прошли должной подготовки.