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Мобилизованные 60-й бригады из Приморья отказались ехать на передовую

Военнослужащие российской армии на территории Украины

Родственники мобилизованных из Приморского края, с Камчатки и Сахалина обратились с жалобой к руководству министерства обороны и главам своих регионов, утверждая, что их близких, военнослужащих 60-й отдельной мотострелковой бригады, за отказ воевать на передовой сначала посадили на несколько дней в яму, где держали без еды и воды, а затем увезли в неизвестном направлении. Связи с ними на данный момент нет, сообщает издание Сибирь.Реалии.

В качестве доказательств своих слов родные солдат опубликовали видео, где несколько человек находятся в подвальном помещении.

Также обратившиеся с жалобой утверждают, что командование обещало отправить мобилизованных в "наступление, из которого они не вернутся". При этом, по словам родственников военнослужащих, за те десять месяцев, что солдаты находятся в части, они не прошли должной подготовки.

  • В ноябре прошлого года Владимир Путин заявил, что призванные на военную службу в рамках так называемой частичной мобилизации, не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Позже представители Минобороны заявляли, что мобилизованных не посылают на самые горячие участки фронта.
  • Многочисленные свидетельства с фронта показывают, что это не так. Уже через несколько дней после начала мобилизации собранных в армию резервистов бросали без подготовки на отражение украинского наступления, после их отправляли на так называемые мясные штурмы, оставляли в атаке без техники и командования, затыкали ими дыры на фронте.

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