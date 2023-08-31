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Мобилизованных из Приморья отправили в колонию за отказ воевать

Мобилизованных из Приморского края Виталия Джунковского и Ивана Тарасова приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения по делу об отказе в исполнении приказа. Об этом сообщил телеграм-канал "Военные адвокаты" со ссылкой на решение Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда от 30 августа.

Военнослужащие попали в зону боевых действий в Украине, однако в октябре 2022 года они подали рапорт об отказе участвовать в войне. В ответ командование стало угрожать мобилизованным убийством и физической расправой. После этого Джунковского и Тарасова вернули на прежнее место дислокации.

В апреле и мае 2023 года мобилизованные трижды отказались возвращаться на войну. Свою вину мобилизованные не признали. Отказ от выполнения приказа они объяснили в том числе отсутствием подготовки. Суд решил, что Джунковский и Тарасов не поехали воевать, так как "опасались за свою жизнь и здоровье".

  • С начала мобилизации на войну в Украине, начавшейся 21 сентября 2022 года, в военные суды Приморского края поступило не менее 27 уголовных дел о неисполнении приказа военнослужащим, подсчитали Сибирь.Реалии, изучив электронные картотеки.

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Зеленский о победе Украины в войне
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Зеленский о победе Украины в войне

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Зеленский о победе Украины в войне

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