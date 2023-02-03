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Мобилизованный россиянин сутки шёл пешком до Ростовской области

Мобилизованные россияне перед отправкой в воинские части

Мобилизованный из Приморского края по имени Валерий С. сбежал из оккупированной российскими войсками части Донецкой области Украины в Ростовскую область, пройдя пешком более 130 километров. Его задержали полицейские днём 2 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Военнослужащего задержали в приграничном селе Греково-Тимофеевка. Местные полицейские заметили, что он был одет в грязную одежду, хромал и менял траекторию движения при виде полицейской машины. Его остановили для проверки документов. Мобилизованный не смог объяснить, что делает в этом селе.

Его отвезли в отдел, где выяснилось, что он проходил службу в зоне боевых действий недалеко от Волновахи. 42-летний военный был в десантно-штурмовой роте в должности наводчика-оператора БТР. Он сбежал из части 1 февраля и, судя по расстоянию и времени до Греково-Тимофеевки, шёл сутки практически без остановок. Задержанного передали сотрудникам военной полиции, в отношении него идёт проверка.

Мобилизованных, отказывающихся воевать, часто сажают в специальные подвалы или "ямы для отказников" на оккупированных территориях, где держат в пыточных условиях. Там солдат избивают и пытаются силой вернуть на фронт.

  • В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение".
  • Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что за последние три месяца большинство погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключённые. Всего с начал войны журналистам удалось подтвердить гибель 13 тысяч россиян, 924 из них – мобилизованные.

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