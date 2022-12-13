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Мобилизованный заявил о пытках за общение с журналистами

Мобилизованный Роман Мартынов подал заявление в Следственный комитет России с сообщением, что его пытали, подозревая в общении с журналистами. Об этом рассказал правозащитник Павел Чиков.

25-летнего Мартынова из Брянской области призвали на войну в Украине 24 сентября. На сборном пункте с ним провели одно занятие со стрельбой из автомата, а уже 1 октября отправили воевать в так называемую ЛНР, пишет Чиков. На следующий день Мартынов отказался возвращаться на передовую, после чего его провели через три подвала для отказников в непризнанных республиках.

22 октября в телеграм-канале Astra появилось видео, записанное неким мобилизованным, – как утверждается, из подвала в Рубежном аннексированной Луганской области, где удерживались около 20 мобилизованных, отказавшихся воевать без подготовки.

В передаче информации заподозрили Мартынова. "Меня спрашивали, кто мог рассказать журналистам местоположение "центра отказников", недвусмысленно предполагая, что это был я", – написал Мартынов в заявлении в СК России. Он отвечал, что информацию никому не передавал, так как не знал точно, где они тогда находились.

Несмотря на уверения Мартынова, пытки продолжились, говорится в его заявлении. Мартынов утверждает, что его били по голове и телу кулаками в тактических перчатках, поставили на колени лицом к стене и угрожали расстрелом. После этого его бросили в канализационный колодец и пригрозили закопать заживо, "если он не расскажет правду".

В середине ноября Мартынова после медкомиссии освободили от военной службы до 7 декабря. На следующий день он решил подать заявление о пытках в Следственный комитет России.

Astra пишет, что обнаружила уже 12 мест в аннексированных Донецкой и Луганской областях, где удерживают отказавшихся воевать российских военных. Президент России Владимир Путин заявил, что их там нет.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу декабря в результате боевых действий погибли 6702 мирных жителя, в том числе 424 ребёнка. Эти данные могут быть неполными.
  • Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
  • Журналисты Би-би-си и "Медиазоны" по открытым данным подтвердили гибель на войне в Украине более десяти тысяч российских военнослужащих, в том числе 430 мобилизованных.

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