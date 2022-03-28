Мобильным операторам РФ рекомендовано отказаться от безлимита

Российское министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разослало мобильным операторам письмо с рекомендацией отказаться от безлимитных тарифов и сократить включённый в пакетные предложения интернет-трафик. Ранее некоторые сотовые операторы отказались от продажи безлимитных тарифов новым клиентам. Тех, кто уже был подключён к безлимиту, это не касалось.

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В рекомендации Минцфиры сказано, что отказ от безлимитных тарифов нужен для "надлежащего функционирования сетей и инфраструктуры связи в России", а также для "обеспечения равномерной нагрузки на сеть в условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования".

После вторжения российских войск на территорию Украины поставки оборудования в Россию остановили, в частности, компании Nokia и Ericsson.