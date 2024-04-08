"Модель страны в миниатюре". Соцсети о прорывах дамб в Орске

В воскресенье в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за всё усиливающегося наводнения: в пятницу во втором крупнейшем городе области Орске прорвало дамбу, в субботу последовал второй прорыв, а через несколько часов третий. Вода затопила несколько районов города, а в воскресенье наводнение добралось и до Оренбурга.

Крупных человеческих жертв пока удалось избежать, по информации к вечеру воскресенья во время наводнения погибло четыре человека, но, как уверяют власти, их смерти не связаны с чрезвычайной ситуаций в регионе. Удалось спасти даже многих собак.

Разрушения тем не менее огромные, затоплены тысячи домов, тысячам людей пришлось эвакуироваться, причём это только начало: пик наводнения по прогнозом ещё впереди. Россия, как обычно, оказалась не готова к природному явлению, сопровождающему смену сезонов.

Большое впечатление на блогеров произвело видео, на котором снимающие прорыв дамбы жители Орска сопровождают его криками "Ура!"

Инесса Богушевич

Местные жители снимают момент прорыва дамбы в Орске и РАДУЮТСЯ! Что над ними распыляют там, а?

И как-то странно у них выглядит ДАМБА. Даже палок нет, просто из го*на.

Очень быстро выяснилось, что дамба, которую возвели всего 10 лет назад, была построена "с нарушениями". Это никого не удивило.

Георгий Бовт

Власти Оренбургской области начинают оправдываться. Дескать, плотина не была рассчитана на такую сильную нагрузку. По словам источника в экстренных службах Оренбургской области, уровень воды реки Урал, который может сдержать дамба, составляет 5,5 метров. Тогда как в настоящее время уровень воды в реке достиг отметки в 9,6 метров. Для пущей убедительности еще говорят, что паводковая ситуация в оренбургском Орске, которая сложилась сегодня, бывает якобы раз в 100 лет. Плотина же была построена в 2014 году.

Чиновники по привычке лукавят. Потому как изучение архивных данных по паводковой ситуации относит нас вовсе не на столетие назад, а всего лишь во 2 мая 2005 года, когда и был зафиксирован предыдущий абсолютный максимум уровня р. Урал, составивший 896 см. По минимальным нормативам высота гребня насыпной плотины должна превышать минимум на полметра расчетный (в том числе максимальный) уровень паводка. То есть это примерно 9,5 метра. Чуть ниже, чем сейчас. Однако власти , видя , что в этом году выпало небывалое количество снега, должны были предпринять меры по укреплению плотины. Такие вещи в общем просчитываются даже не на суперкомпьютере. Чего сделано не было.

Ну и еще один урок состоит в том, что в эпоху глобально потепления, которая сулит умножение числа всяческих катаклизмов, инфраструктурные объекты должны строиться и поддерживаться с повышенным запасом прочности. Ссылки на то что, мол, 100 лет такого не было, больше не канают.

Игорь Липсиц

Это же всего лишь один из штрихов общей картины износа большей части производственных активов России, что и дало мне основания для прогноза аварий на этих сооружения и в энергетике страны в целом. Картины, хорошо известной российским экономистам-прикладникам, но мало тревожащей власти страны.



И то, что дамба в Орске - молодая (ей всего 10 лет) делает ситуацию еще более тревожной, поскольку возникает вопрос о качестве формально новых сооружений, созданных в эпоху откатов и распилов по госконтрактам. Не исключено, что это качество хуже, чем сооружений старых, еще советских времен...

Зури Тристанович

Орскую дамбу прорвало в третьем месте. Я правильно понимаю, что дамба была сделана из одной глины и грунта?

Андрей Никулин

Зимой прорывы теплосетей, весной - дамб и плотин, летом ждем засуху и лесные пожары, осенью, похоже, снова наводнения.

Здравствуй, дивный новый мир.

Который намекает, куда надо было тратить свалившиеся чудом с небес триллионы долларов.

Зато в Сочи погуляли и крымнаш...

Алексей Копытко

В России начался период плановых наводнений. Наиболее значительное сейчас в Орске (Оренбургская область).

Затем наступит время плановых пожаров.

Плановых – ибо это уже не прогнозирование, а твёрдая уверенность в неизбежности.

Климат меняется, но даже существовавшая инфраструктура реагирования на чрезвычайные ситуации во многом разрушена. Где-то катастрофы спровоцированы варварским отношением к природе (лес продали в Китай, не вкладывались в обновление, получили ответку). Плюс добавляется человеческий фактор в виде нарушения мер безопасности.

Анатолий Несмиян

К паводку в Оренбуржской области добавляются еще и проливные дожди, которые тоже поспособствуют развернувшейся стихии. При этом вода уже дошла до самого Оренбурга, находящегося в паре сотне километров от Орска.



В общем, классическая картина - пару десятков миллионов, украденных на строительстве дамбы, в итоге оборачиваются многомиллиардными потерями при возникшей катастрофе.



Это модель нашей страны в миниатюре. Тридцать лет ее разворовывают и растаскивают по карманам, совокупное состояние состояние главных воров и воров поменьше калибром оценивается приблизительно в триллион-два долларов. Можно себе представить, какой величины ущерб они нанесли в таком случае стране - на десятки триллионов долларов в лучшем случае.

Бен Каплан

Опять-таки по поводу дамбы в Орске я читаю, смотрю и думаю.

Тут люди пишут, что дамба новая абсолютно. Что на неё кучу денег потратили. И что-то пошло не так.

А я догадываюсь что пошло не так. Вот выделили, предположим, миллиард денег. И понятно, что процентов 40 надо бы добрым людям откатить обратно в Москву в виде благодарности от лица жителей Орска. Губернатор тоже как бы старался, выбивал деньги, ему тоже надо бы в благодарность хотя бы 20%. Мэру тоже процентов 10 за труды. И уже на эти, оставшиеся от благодарностей, 30% сделали отличную дамбу. Красивую. А они в неё паводком тычут, водой поливают. Никакая красота такого варварского отношения к себе не выдержит.

А это всё потому, что надо было освятить гидротехническое сооружение. Пожертвовать процентов 10 в соответствующую небесную канцелярию через официальных представителей. Вот вам за жадность и погоды мерзкие и снега до хера, ибо сказано в Псалтыре:

Прославь и ВОЗБЛАГОДАРИ Господа, душа моя, и не забывай всех благодеяний Его.

А вы говорите...

Анна Монгайт

Целый день следила за наводнением в Орске . Людей эвакуируют тысячами , шок , никто не готов, винят Гидрометцентр, который не сказал заранее о паводке, фирму , которая строила дамбу 10 лет назад, ошибки управленцев , Путин только через сутки дал указание министру съездить на место и проследить. Через границу в Казахстане тоже самое наводнение и паводок , та же самая река , но о том, что это будет- климатическая аномалия , знали и готовились в январе , метеорологи предупредили , Токаев выступил уже утром, готовились места для эвакуации. Просто разные стороны одной границы

Z-патриоты считают, что проблема в том, что ситуацию можно исправить арестами.

Их идейные противники пишут, что катастрофы бы не случилось, если бы деньги которые могли пойти на ремонт и строительство, не ушли на войну.

Фарида Курбангалеева

Вместо того, чтобы следить за состоянием дамбы, российские власти тратят несметные суммы на производство оружия, чтобы убивать украинцев. Или на восстановление «освобождённого» Мариуполя, который они сами и уничтожили.



Приоритеты очевидны, а жители Оренбургской области не должны забывать знаменитую поговорку про спасение утопающих.

Иван Яковина

В России из-за паводка тонут целые города — Орск и Оренбург. Ирригационное хозяйство развалено нахер, дамбы и плотины прорываются как бумажные.

Но правительство тратит очередные сто х*ллиардов на войну против Украины.

Блогеры удивляются, почему Кремль ещё не обвинил в наводнении Украину.

Аббас Галлямов

Вы тоже удивляетесь, что Украину до сих пор не обвинили в подрыве орской дамбы? Думаю, они бы обязательно это сделали, если бы не сели только что в лужу со своей версией об «украинском следе» в деле о последнем теракте. Предложенные властями аргументы оказались в этом случае настолько неубедительными, что было решено прекратить смешить людей. Стало понятно, что ещё одного «украинского следа» народ не выдержит.



Удивительная и вообще-то давно не демонстрируемая ими адекватность. Впрочем, ещё не вечер.

Александр Плющев

Удивительно, что до сих пор никто не предположил украинский след в прорыве дамбы в Орске. Для властей куда выгоднее свалить это на Украину, чем даже теракт в Крокусе.



Все-таки, теракт совершает какая-то скрытая сила, которая может в моменте и на каком-то участке оказаться сильнее и хитрее, такое много где случается. Это тоже провал властей, но нетотальный. Когда речь идет о техногенной катастрофе, это всегда и только полный факап властей. Объекту много лет, известны угрозы и опасности и как их избежать, рутинные мероприятия и регулярная профилактика сводят риски к минимуму. Судя по сообщениям с мест, все пока говорит именно о халатности, непрофессионализме и коррупции. Нехарактерно ведь для нашей страны, верно?



Поэтому совершенно не удивлюсь, если заговорят о диверсии - очень удобно. Да и нацию сплачивает при правильной подаче, главное, чтобы поверили, что это не свои разворовали все, а чужие взорвали. Тем более, в последнее время как-то Казахстан стал фигурировать, его сюда чисто в силу географической близости приплести - ума много не надо. Можно еще и Каховскую ГЭС вспомнить, дескать, украинцы, которые считают, что ее взорвали российские военные, таким образом, нанесли ответный удар. Да еще и руками казахов, вот заговор мировой!



Кстати, на полях поставлю отметочку о Каховской ГЭС: случившееся в Орске говорит о том, что иногда и никакого внешнего воздействия не надо: если объектом не заниматься в должной мере, он разрушится вполне себе самостоятельно. Другое дело, что это совершенно не снимает ответственности с тех, кто его контролирует.



Возвращаясь к России, очевидно, что война усугубляет все имеющиеся проблемы, в том числе изношенного материального фонда. Помноженные на коррупцию, эти проблемы становятся критичными и опасными для жизни людей. Впрочем, нельзя не признать, что жизнь каких-то людишек, что на фронте, что в тысячах километрах от его линии, мало волнует власти.



На вчерашнем The стриме вспоминал эпизод из мультфильма про Простоквашино, который актуален для каждого дня последних двух с небольшим лет. Там Шарик, который пошел на охоту, так умело выстрелил, что оказался в воде, и идет ко дну под тяжестью двустволки. К нему подплывает бобр и говорит:



- Эй, дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей!



Бросать ружье и всплывать поскорее - вот, что должна делать Россия, пока окончательно не утонула. В контексте того, что произошло в Орске - в прямом смысле этого слова тоже.

Украинцы и сочувствующие считают случившееся кармическим ответом за подрыв россиянами Каховской дамбы и ударам по ДнепроГЭС и радуются остановке Орского НПЗ.

Сергей Ауслендер

6 июня 2023 года российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС, что привело к одной из крупнейших техногенных катастроф 21 века на данный момент. Плотина простояла 70 лет и стояла бы еще, если бы не война.



В городе Орске, где никакой войны и близко не было со времен Гражданской (то есть больше века), вода из разлившейся реки Урал 5 апреля 2024 года, снесла к херам дамбу, которую построили в 2014 году (простояла всего 10 лет, потратили миллиард рублей) и которая, по словам местных начальников, был способна выдержать «запредельные нагрузки». Нагрузки, видимо, были ЗАзапредельные и смыло уже целый район, в перспективе может вообще смыть весь город. Сколько таких Орсков по всей необъятной территории Орды, никто даже не знает.



И, заметим, никакого внешнего воздействия, никаких ударов со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре. Просто вода, просто смыла.

Максим Дрозденко

Про сложности трактовки предсказаний или сакральные жертвы.

Ну все помнят предсказание Ванги, что Курск уйдет под воду.

Вместо него ушла подлодка.

Все также помнят ликование украинцев по поводу затопления большого десантного корабля Орск.

Вместо него как оказалось был затоплен Новочеркасск, а этот где-то затаился.

У орков вообще много кораблей по названиям городов (можно играть в города и морской бой одновременно).

Ну вот напомню, все хотели чтобы затопили настоящую Москву.

Видимо крейсер был сакральной жертвой.

А Москва просто сгорит