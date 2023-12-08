МОК допустил к Олимпиаде россиян и белорусов в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе.

К соревнованиям не допустят спортсменов в командных видах спорта и индивидуальных атлетов, которые поддержали боевые действия или которые связаны с военными организациями, например, ЦСКА.

По последним данным, на Олимпиаду квалифицировались только восемь россиян и трое белорусов. Для большинства атлетов квалификация фактически оказалась невозможной из-за отстранения от международных соревнований.

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