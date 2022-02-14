МОК: церемонии награждения с участием Валиевой в Пекине не будет

Международный олимпийский комитет объявил, что на Олимийских играх в Пекине не будет официальной церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию, победу в которых одержали российские спортсмены.
Это связано с делом российской фигуристки Камилы Валиевой. Уже после командных соревнований стало известно, что в её допинг-пробе, сданной в декабре, были обнаружены следы запрещённого вещества. Спортивный арбитражный суд ранее в понедельник отклонил апелляцию МОК и ВАДА и позволил Валиевой продолжать участие в Играх.
В заявлении МОК подчёркивается, что суд не принял решение по существу дела - а именно о том, нарушила ли Валиева антидопинговые правила. Разбирательство по этому делу продолжится после Олимпиады. Поскольку теоретически Валиева может быть признана виновной и наказана, МОК считает, что вручать ей медали сейчас было бы нецелесообразно. Также не состоится и церемония награждения победительниц соревнований в женском одиночном катании, если Валиева займёт одно из первых трёх мест.
Эти соревнования начнутся 15 февраля. 15-летняя Валиева считается одной из фавориток.
Награждения, как говорится в заявлении МОК, пройдут только после того, как рассмотрение дела Валиевой завершится.
- МОК и ВАДА требовали отстранить Валиеву от соревнований из-за того, что в её допинг-пробе, взятой ещё до начала Олимпийских игр в Пекине, нашли запрещённый препарат - триметазидин.
- Выездная сессия Спортивного арбитражного суда с участием трёх арбитров прошла в воскресенье в онлайн-режиме в закрытом формате. Слушания продолжались около семи часов.
- Суд решил допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады с учетом её статуса "защищённой персоны", поскольку ей меньше 16 лет. Этот статус не допускает временного отстранения от соревнований. Суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады нанесёт ей непоправимый вред. Спортивный арбитраж также указал на "серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки". Суд не рассматривал вопрос о допинг-тесте Валиевой по существу.
- НОК США подверг решение суда критике, заявив, что Россия продолжает нарушать правила по борьбе с допингом, что несправедливо по отношению к "чистым" спортсменам.
- В воскресенье стало известно, что ВАДА проведёт расследование в отношении окружения Валиевой, чтобы проверить тренеров, врачей и других совершеннолетних, окружающих фигуристку. РУСАДА ранее также заявила о намерении провести расследование.
- Российские спортсмены выступают в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Национальные флаг и гимн использовать запрещено – из-за многочисленных допинговых нарушений в отношении России введены санкции.
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