МОК: церемонии награждения с участием Валиевой в Пекине не будет

Международный олимпийский комитет объявил, что на Олимийских играх в Пекине не будет официальной церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию, победу в которых одержали российские спортсмены.

Это связано с делом российской фигуристки Камилы Валиевой. Уже после командных соревнований стало известно, что в её допинг-пробе, сданной в декабре, были обнаружены следы запрещённого вещества. Спортивный арбитражный суд ранее в понедельник отклонил апелляцию МОК и ВАДА и позволил Валиевой продолжать участие в Играх.

В заявлении МОК подчёркивается, что суд не принял решение по существу дела - а именно о том, нарушила ли Валиева антидопинговые правила. Разбирательство по этому делу продолжится после Олимпиады. Поскольку теоретически Валиева может быть признана виновной и наказана, МОК считает, что вручать ей медали сейчас было бы нецелесообразно. Также не состоится и церемония награждения победительниц соревнований в женском одиночном катании, если Валиева займёт одно из первых трёх мест.

Эти соревнования начнутся 15 февраля. 15-летняя Валиева считается одной из фавориток.

Награждения, как говорится в заявлении МОК, пройдут только после того, как рассмотрение дела Валиевой завершится.