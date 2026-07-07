Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), приостановленное в 2023 году. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном 7 июля.



Как заявили в МОК, ОКР больше не включает в свой состав спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, и подтвердил, что не будет вести там деятельность. Речь идёт об оккупированных российскими войсками международно признанных территориях Украины, об аннексии которых заявила Россия - речь идёт о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

МОК отменил рекомендованные ограничения для российских спортсменов и команд, включая требование выступать в нейтральном статусе. В организации это объяснили началом отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и необходимостью обеспечить равный доступ к соревнованиям. При этом вопрос об использовании российских флага и гимна на Олимпийских играх будет решён позднее.



В комитете также заявили, что МОК не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать российских государственных чиновников. При этом вопрос об организации спортивных мероприятий по конкретным видам спорта в России остаётся на усмотрение соответствующих спортивных федераций, которые также смогут самостоятельно принимать решения относительно использования флага и гимна России.

"Никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладываются, а это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты", - заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

В МОК подчеркнули, что позиция по поводу вторжения России в Украину не изменилась: организация по-прежнему осуждает войну и выражает солидарность с украинским олимпийским сообществом.



Членство ОКР было приостановлено осенью 2023 года после того, как комитет включил в свой состав спортивные организации с аннексированных Россией украинских территорий – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Ещё до вторжения в Украину российские спортсмены участвовали в Олимпиадах под нейтральным флагом из-за допинговых нарушений, а после 2022 года на их участие в соревнованиях в большинстве видов спорта были наложены дополнительные ограничения.