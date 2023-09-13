Молдавские власти выслали из страны главу "Sputnik Молдова"

Власти Молдовы выдворили из страны главу российского информационного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Согласно предписанию, он должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республики Молдова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Денисову также запрещён въезд в Молдову в течение десяти лет. О ситуации уведомили посла России в Кишинёве Олега Васнецова.

Как рассказал РИА "Новости" сам Денисов, к нему домой пришли сотрудники миграционной службы и увезли в аэропорт Кишинева, не дав собрать вещи и забрать домашних животных. Первым же рейсом его отправят в Москву.

Сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Служба информации и безопасности Молдовы заблокировала в стране телеканал "Sputnik Молдова", объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". Позднее было прекращено и вещание радиостанции агентства.

В июле и августе 2023 года Молдова выслала 45 российских дипломатов и сотрудников посольства, сославшись на опасения по поводу попыток Москвы "дестабилизировать" ситуацию в стране. Этому предшествовало расследование, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Кишинёве расположены антенны, которые позволяют прослушивать телефонные переговоры. Кроме того, утверждалось, что там часто появляются сотрудники СВР и российской военной разведки, тесно связанные с хакерскими группировками.