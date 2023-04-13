Молдавский олигарх Илан Шор осуждён заочно к 15 годам лишения свободы

В Республике Молдова вынесен приговор беглому молдавскому олигарху Илану Шору, обвинённому в мошенничестве и отмывание денег. Скрывающийся от правосудия лидер оппозиционной партии "Шор" осужден на 15 лет лишения свободы.

Приговор Апелляционной палаты окончательный и обжалованию не подлежит, заявила председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате. Постановлением Апелляционной палаты наложен запрет на пользование всем имуществом Илана Шора.

Шор был задержан в мае 2015 года и в 2017 году приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Приговор был обжалован в Апелляционной палате и не вступил в силу.

Следственные органы установили, что Шор - один из основных участников и бенефициаров хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Шор был акционером двух банков в Молдавии, позднее были ликвидированы. Среди соучастников крупнейшего в истории Молдовы хищения также фигурирует беглый олигарх Владимир Плахотнюк.

Шор скрылся от правосудия, уехав в середине 2019 года в Израиле.

Как сообщает "Интерфакс", в ближайшие месяцы Конституционный суд Молдовы рассмотрит по запросу правительства законопроект о запрете партии "Шор" в связи с её "непрозрачным финансированием".