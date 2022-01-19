Молдавское правительство обратится в парламент с просьбой ввести режим чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Это будет сделано из-за кризиса, возникшего из-за задолженности государства перед российской корпорацией "Газпром". Об этом сообщает издание Point.md.

Ранее днём монополист предупредил, что страна может быть отключена от газа уже в четверг, 20 января. Режим чрезвычайной ситуации должен позволить оперативно выделить средства на покрытие долга из бюджета в размере 25 миллионов долларов.

В октябре правительство уже объявляло режим ЧС, после того как у страны закончился контракт с "Газпромом". Контракт был продлён с ноября, однако цена на газ для Кишинёва выросла. Перед продлением одним из главных разногласий стала оценка долга страны перед монополистом. По российским оценкам, он составлял 700 миллионов долларов, стороны договорились об аудите по этой сумме.