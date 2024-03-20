Молдова не позволит делегации РФ приехать на конференцию ООН

Молдова не позволит официальным представителям России лично участвовать в региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая состоится в Кишиневе в середине мая. Об этом сообщило министерство иностранных дел Молдовы.

В заявлении подчёркивается, что решение принято "в связи с продолжающейся агрессивной войной России против Украины, которая грубо нарушает Устав ООН, провоцирует многочисленные кризисы и подрывает продовольственную безопасность на международном уровне".

Участие российской делегации в мероприятии ООН предлагается ограничить на уровне посольства или в онлайн-формате, говорится в сообщении МИД Молдовы.

Комментируя это решение, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Кишинёв злоупотребляет своим статусом стороны, принимающей мероприятие ООН и эти действия "не останутся без ответа с российской стороны".

Ранее 19 марта Молдова объявила о высылке российского дипломата. В МИД страны вызвали посла России, которому сообщили, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата в связи организацией выборов президента России на территории самопровозглашённого Приднестровья "вопреки позиции молдавских властей". Россия открыла шесть избирательных участков на левом берегу Днестра.