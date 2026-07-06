Молдова предупредила о проверках граждан на границах РФ и Беларуси

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что граждане страны сталкиваются с усиленными проверками при пересечении границ России и Беларуси.

По данным ведомства, особое внимание пограничники уделяют мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, обладателям недавно выданных паспортов; людям, ранее посещавшим Украину, путешествующим в одиночку, а также лицам с российским гражданством.

Как утверждает молдавский МИД, проверки и допросы могут продолжаться от трёх до 12 часов. На время проверки у граждан изымают документы, требуют пройти проверку на полиграфе, подписать согласие на обработку персональных данных и предоставить доступ к мобильным телефонам и другим электронным устройствам.

В министерстве заявили, что отказ выполнять эти требования может привести к отказу во въезде или привлечению к административной ответственности. Кроме того, по данным ведомства, на некоторых молдавских граждан, находившихся под административным арестом, оказывалось давление с целью склонить их к подписанию контракта с Минобороны России.