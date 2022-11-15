Молившегося в центре Москвы за запрет абортов арестовали на 10 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал на десять суток Всеволода Чухаркина, который накануне молился за запрет абортов и захоронение Владимира Ленина у здания ГУМа в центре столицы. Чухаркин признан виновным в организации несогласованной с властями акции.

14 ноября полицейские задержали в центре Москвы четверых молящихся граждан. Правоохранительные органы посчитали их действия несогласованным публичным мероприятием, хотя у задержанных не было при себе ни плакатов, ни какой-либо атрибутики.

На трёх участников молебна были составлены административные протоколы о нарушении порядка проведения митингов, а Всеволода Чухаркина посчитали его организатором. В документах, предоставленных суду, говорилось, что Чухаркин без подачи уведомления организовал "сбор для молитвы Господу об удалении с освящённой Красной площади сатанинского символа с богомерзкой тушкой внутри и о скорейшем запрете детоубийств".

Сам обвиняемый настаивал в суде, что молитву нельзя считать митингом или пикетом.