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Монаха, публиковавшего антивоенные посты, приговорили к 5 годам

2-й Западный окружной военный суд приговорил 59-летнего монаха-отшельника Илариона (Николая Шатковского) из села Хохлово Белгородской области к пяти годам колонии общего режима за размещение антивоенных постов в социальной сети TikTok и телеграме. Об этом сообщает ГТРК "Белгород" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Илариона признали виновным в призывах к терроризму.

Монах на своей странице в TikTok с более 11 тысячами подписчиков выступал против войны в Украине. Ролики на его канале выходили до марта 2022 года, пока эта социальная сеть не ограничила работу в России. Помимо антивоенных видео, Иларион, как утверждает следствие, в своем телеграм-канале призывал к насилию по отношению к полицейским и чиновникам, а также к "убийству высших должностных лиц государства", - сообщает "Настоящее Время". Как пишет "Коммерсантъ", согласно материалам дела, за месяц до задержания, 22 сентября, монах в частности опубликовал в телеграме видео, на котором говорит, что "Господь благословит" тех, кто поборет "бесовскую власть рашистов", а также призывал нападать с оружием на сотрудников правоохранительных органов.

Монаха задержали в октябре 2022 года и отправили в СИЗО.

В описании аккаунта в TikTok Иларион писал, что принадлежит к той части эмигрантской Русской зарубежной церкви (РПЦЗ), которая не признала присоединение к Московскому патриархату в 2007 году ФСБ утверждала, что ещё до задержания Илариона лишили монашеского чина, и он не был монахом ни в одной из юрисдикций.

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