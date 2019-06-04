Google, Apple, Amazon станут объектом антимонопольных слушаний в США

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США объявил в понедельник о том, что он проведет серию слушаний о возможной монополизации рынка крупнейшими американскими технологическими компаниями.

Ряд экспертов считают, что любое расследование коснется Amazon, Apple, Facebook и Google. Каждая из этих корпораций привлекает внимание американских законодателей в связи с их доминированием в области социальных сетей, онлайн-рекламы, онлайн-поиску, онлайн-коммерции и мобильных приложений.

Комитет подчеркнул в своём заявлении, что он рассмотрит среди прочего вопрос о том, насколько существующее антимонопольное законодательство, принятое в эпоху до развития интернета адекватно нынешней ситуации, когда несколько крупных игроков доминируют в сфере технологий и интернете. Инициатива Комитета пользуется поддержкой как среди законодателей демократов, так и среди республиканцев.

После обнародования заявления Комитета стоимость акций Facebook упала на бирже в Нью-Йорке 7.5 процентов, Google - на 6 процентов.

Газета Wall Street Journal сообщает, что Google также станет объектом внимания антимонопольного управления Министерства юстиции США, а Facebook - Федеральной комиссиипо связи.



Призывы ограничить растущее влияние крупных американских технологических компаний начали циркулировать в последние годы среди ученых и активистов, к этим призывам присоединились даже некоторые лидеры технологической отрасли.



В марте сенатор-демократ Элизабет Уоррен публично призвала к расчленению Facebook, Google и Amazon на более мелкие компании, что, по словам сенатора, создаст более благоприятный конкурентный климат. Ранее сенатор Уоррен заявила, что американские законодатели допустили ошибку дав зеленый свет приобретению приложений Instagram и WhatsApp гигантом Facebook.

Google и Facebook являются крупными компаниями поставляющими большой перечень продуктов, услуг и технологий, по этой причине антимонопольное расследование может двинуться в самых разных направлениях. Конкуренты давно утверждают, что Google использует свою доминирующую поисковую систему для достижения преимущества и на других рынках.

Европейский союз уже трижды санкционировал Google из-за подавления конкуренции в том числе наложив рекордный штраф в размере 5 миллиардов долларов за использование доминирующей системы Android для продвижения поисковика Google на мобильных устройствах.

Несмотря на довольно высокую поддержку расследования технологических гигантов на предмет монополии, некоторые законодатели предупреждают об опасности такого расследования. Джим Сенсенбреннер, республиканец из штата Висконсин и член антимонопольного подкомитета Палаты представителей, подчеркнул, что мир становится всё более зависимым от информационных технологий и цифрового рынка. Он заявил, что любые слушания в Конгрессе должны быть скорее информативного характера и предостерег своих коллег от предвзятых выводов, которые в действительности могут помещать развитию технологического сектора.