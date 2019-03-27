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Пенс: американские астронавты вернутся на Луну к 2024 году

Астронавт Базз Олдрин на Луне

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Американские астронавты высадятся на поверхности Луны не позже конца 2024 года, объявил во время выступления на заседании Национального совета по космосу вице-президент США Майк Пенс. «Возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет является официальной политикой администрации и Соединенных Штатов Америки», – подчеркнул Пенс.

Американская администрация и в особенности президент Дональд Трамп неудовлетворены нынешними темпами подготовки лунной экспедиции особенно на фоне российской и китайской программ по изучению Луны и даже возможной высадке своих космонавтов.

Пенс заявил, что согласно нынешним оценкам, американские астронавты должны вновь ступить на лунную поверхность в 2028 г, однако с учетом разработок схожих программ в России и Китая это неудовлетворительные для США темпы. По словам Пенса, Америка снова вступила в космическую гонку к Луне, только в этот раз против двух «противников» - России и Китая. В конце 1960-х годов СССР активно разрабатывал планы высадки человека на Луну, но эта программа была прекращена после триумфальной высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну 20 июля 1969 года.

Ещё в декабре 2017 года президент Трамп обнародовал директиву о космической политике, содержащей задачу возвращения астронавтов на Луну. Однако сейчас у космического агентства нет конкретного плана. Пенс подчеркнул, что НАСА должно попытаться достичь Луну любыми средствами, даже если это означает использование ракет и модулей построенных частными компаниями.

Возвращение на Луну будет дорогостоящим проектом. С учетом инфляции миссии Apollo, которые доставляли астронавтов на Луну с 1969 по 1972 год стоили бы сегодня более 120 миллиардов долларов, а в то же время бюджет НАСА на 2019 г. всего лишь 21,5 миллиарда.

В настоящее время на обратной стороне Луны работает китайский луноход "Чанъэ-4". На днях гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создания сверхтяжелой ракеты, которая сможет выводить не менее 27 тонн полезной нагрузки на лунную орбиту и доставлять не менее 20 тонн груза на поверхность Луны. По предварительным подсчетам, производство и пуск первого экземпляра этой ракеты обойдутся федеральному бюджету в 740 млрд руб.

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