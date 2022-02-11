Мораль: сидите тихо! Блогеры о сроке для подростка и новых задержаниях

Пять лет колонии – таким оказался приговор 16-летнего Никиты Уварова из Канска, которого вместе с другими подростками судили за "обучение в целях осуществления террористической деятельности". Широкая публика знает об этом деле благодаря яркой подробности: подростки построили в игре Minecraft здание ФСБ и обсуждали в чате, как его взорвать. Двое товарищей Уварова отделались условными сроками. Решение суда многих шокировало и вызвало в памяти процессы над детьми сталинской эпохи.

Соцсети облетела цитата из последнего слова Никиты Уварова на суде. "Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством, – сказал он. – Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать".

Обвинение изначально строилось на переписке, которую вели школьники, в том числе на обсуждении "взрыва" здания ФСБ в игре Minecraft. В окончательное дело этот эпизод не вошел, но для многих комментаторов он стал символом этой истории.

Сергей Медведев

Чудовищное дело, преступный приговор. Давайте и меня судите, я в школе потопил линкор в игровом автомате "Морской бой" и читал Бакунина с Кропоткиным. Но какое мужество и достоинство у 16-летнего парня! Система сама создает героев.

Олег Пшеничный

Давит бульдозерами еду, сажает детей за компьютерные игры, подменяет мочу спортсменам, врагам посылает агентов с полонием и новичком, цитирует песенки про секс с мёртвой женщиной, заметки про воровство приравнивает к экстремизму, якутского шамана, который просто ходил пешком, отправил в сумасшедший дом, сбил пассажирский самолёт с 280 пассажирами...

Мне интересно, как будущие школьники будут такое читать в учебниках истории...

Константин Калачев

Подростки в Майнкрафте построили здание ФСБ. Потом там же в Майнкрафте его взорвали. Получили 5 реальных лет на реальной зоне. За виртуальное преступление. И, по версии следствия, за химические эксперименты, которые многие из нас в советском детстве проходили. Кто-то явно сходит с ума. Но нам расскажут про новую нормальность. Страшно подумать, что в недалеком будущем ждет тех, кто в World of tanks выберет немецкий, британский или американский танк. Или соскребет со спичек фосфор.

Андрей Родионов

Восточный окружной военный суд

Сегодня утром в Красноярском крае

Приговорил Уварова Никиту

Которому сейчас 16 лет

За то, что в возрасте 14 лет

В игре Майнкрафт он написал на здании

Три буквы "ФСБ"

И штурмовал

Ну что ж ты, Канск,

Ну что ж ты речка Кан

(Что значит "кровь")

И ты, и ты, Андрюха Родионов

Куда ж ты нахрен ездил десять лет

Ещё смеялся: "Канский фестиваль"

Стихи читал на площади, резвился

Выходит, это ты дал повод думать,

Что страха нет

Он есть

И ты причастен к этому дерьму

Смотри, смотри: детей ведут в тюрьму.

Алхас Абгаджава

Приговор подростку за виртуальный взрыв здания в компьютерной игре – 5 лет реального лишения свободы.

Все сейчас ругают чекистов, и я согласен, это какая-то запущенная паранойя.

Но у меня вопросы к судье и только к судье:

Ты какую общественную опасность увидел в этом виртуальном деянии?

Нам что, теперь ждать приговоров за виртуальные убийства и угоны автомобилей? А что, таких игр полно!

Вы, судьи, серьезно думаете, что такие приговоры, рано или поздно не будут отменены? Причем, не по причине их незаконности, а в силу безумия таких судебных решений.

Я давно предлагаю ввести в уголовный и уголовно-процессуальный законы термин, или критерий – здравомыслие. Просто в нормальной правовой системе предполагается, что здравомыслие должно быть само собой.

Но у нас, видимо, нет.

Господа и дамы в мантиях, вы с ума сошли?

При этом в России депутат Госдумы может безнаказанно призывать к кровавой расправе, напоминают блогеры.

Михаил Ходорковский

"Взорвать" кубики на экране компьютера – это теперь подготовка к теракту. А собираться группой вооруженных мужчин и угрожать резать головы – это просто чеченская полиция.

Аббас Галлямов

"Кадырова боимся, так хоть на 16-летнем пацане отыграемся".

Карина Орлова

Потому кадыровцы и позволяют себе головорезами быть, что трусливые подлецы из фсб только подростков в видеоиграх ловить и могут.

Екатерина Винокурова

Про Канское дело очень сложно что-то говорить, потому что я не видела подробностей дела и материалов.

Могу сказать только, что с точки зрения ответа на вопрос "способствует ли наказание в виде 5 лет лишения свободы подростку его исправлению и урока другим?" ответ, очевидно, отрицательный. Никакой профилактике и никакому исправлению такие дела не способствуют.

Кроме того, будем честны, этот приговор выглядит особенно плохо на фоне полного отсутствия реакции соответствующих органов за призывы чеченских официальных лиц, в том числе, силового блока, к отрезанию голов их политическим оппонентам.

Такие вот дела.

Провластные блогеры настаивают, что подростков судили за дело.

Сыны Монархии

Если внимательно изучить дело, то окажется, что подростков судят совсем не за Майнкрафт, а за хранение взрывчатых веществ, видосы, где они тренируются кидать коктейли Молотова и обсуждения реальных взрывов, которые они вели у себя в чатах.

У нас так всегда, когда малолетний утырок что-то взорвал или устроил колумбайн, все кричат: где была полиция и ФСБ?

А когда ФСБ винтит колумбайнеров и малолетних радикалов до того, как они воплотили свои планы в жизнь – все заламывают руки: Ах, арестовали бедных мальчиков!

Левые молодые мальчики и девочки в царской России подняли волну террора

Я вам напомню, что левые молодые мальчики и девочки в царской России подняли такую волну террора, что его жертвами стали сотни людей от простых жандармов и уличных зевак до двух императоров. В конечном счёте, они и докачали лодку Российской Империи до революции. Ведь проживи подольше Александр Третий и Столыпин, убитые левыми радикалами, Россия имела все шансы укротить левый бунт и избежать красного Октября.

Так что, нечего в 21 веке читать Кропоткина и коктейли Молотова из папкиного пиваса и бензина мастерить. читайте лучше Ивана Ильина с Николаем Гумилевым , ходите в храм и спортзал)

Александр Коц

А чего далеко ходить. Анархисту Михаилу Жлобицкому, который в 2018-м подорвался в УФСБ по Архангельской области, было 17 лет. Смастерил бомбу, пришел в Управление, достал ее из рюкзака, и она сразу сработала. Сам погиб, трое сотрудников ФСБ ранены. Перед терактом оставил сообщение в духе "чекисты фабрикуют дела и пытают людей".

Спустя пару дней в Москве задержали 14-летнего парня, которому Жлобицкий писал перед терактом. Не помню, чем там закончилось, но вроде собирался взорвать бомбу на "Русском марше". Дома, как заявляли силовики, обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки. В Майнкрафт наверно не играл. Так бы тоже прославился.

Мейстер

Ни в обвинительном заключении, ни в приговоре нет ни слова про компьютерные игры. Подростки обвинялись в хранении и изготовлении взрывчатых веществ и в тренировках по их использованию: делали "коктейли Молотова" и учились их метать в заброшенном здании.

Сердобольные граждане могут спросить: стоило ли ломать подросткам жизнь из-за этого? Может быть, увлечение идеями анархизма и изготовлением взрывчатки прошло бы вместе с пубертатом? Может быть. Но если бы подростки пришли с "коктейлями" в нелюбимую ими школу? Ведь так тоже могло быть.

Наказания назначены не за планы и намерения, а за уже содеянное

Отметим, что обвинение настаивало на реальном сроке для всех троих. Суд же двоих приговорил к условному наказанию и лишь одного отправил в колонию для несовершеннолетних. Думаем, такая разница базируется не на пустом месте. Впрочем, доказательно судить об этом можно, лишь имея доступ к материалам дела, которого у публики не может быть, поскольку согласно УПК процессы в отношении лиц, не достигших 16 лет, проходят в закрытом заседании.

В любом случае утверждение, будто подростков осудили за планирование теракта в компьютерной игре – явное вранье. Как явствует из приговора, наказания назначены не за планы и намерения, а за уже содеянное.

Приговор подросткам действительно был вынесен не за компьютерные игры, однако вопросов к делу это не отменяет.

Дмитрий Гудков

Дело канских подростков. Никита Уваров – 5 лет за "покушение" на ФСБ в компьютерной игре. Двое его товарищей – 3 и 4 года условно за "изготовление взрывчатки".

Давайте начнем с того, что суд был закрытым, – и уже это уничтожает всякое доверие к приговору. Я намеренно не говорю об аргументе обвинения "они хотели взорвать ФСБ в Minecraft", хотя уровень абсурда он показывает отлично. Здесь достаточно внешних признаков, чтобы сказать любителям борьбы с "детьми-террористами": никакой справедливости тут нет.

Суды по терроризму в России закрыты, чтобы – что? Ответ прост: чтобы мы не видели, как "терроризм" высасывается из пальца.

Суды над детьми в России закрывают, чтобы не травмировать детей. А 5 лет колонии – это не травма?!

В стране не осталось ни одного работающего института

В стране не осталось ни одного работающего института, который не то что мог бы убедить нас в том, что приговор основан на реальности, а хотя бы просто заинтересовался этим делом. Госдума и парламентское расследование? – Да где вы вообще видели такое расследование? Детский омбудсмен? – Она еще не все сперматозоиды в мире спасла от мучительной кончины. Независимые СМИ? – Их как раз и не пускают, на пушечный выстрел. Процессом интересуются в основном "иностранные агенты", им, как всегда, надо куда больше агентов режима.

Все, что мы знаем о деле, кричит о том, что оно шито белыми нитками. Какие-то разговоры в чате, признания, выбитые на ночных допросах 14-летних детей и потерявшие силу после отказа от них. Пиротехника, ставшая взрывчаткой.

Каждого из нас, кто рос в 80-е, 90-е или нулевые, можно было бы сейчас посадить: читали не то, говорили не о том. Нам просто повезло, что государство тогда еще не успело догадаться, что терроризм – это не взрывы в метро, а дети с их играми.

Казахских террористов мы уже видели – помните джазмена? Ну вот, посмотрите теперь на российских.

А потом оберните голову – в Чечне у нас сидят сплошь государственные мужи, грозят резать головы и похищают строго в соответствии с законодательством РФ.

"Террористические" статьи в их нынешнем виде должны быть отменены

"Террористические" статьи в их нынешнем виде должны быть отменены: в принципе, как явление. До Путина у нас не существовало никакого "оправдания терроризма", никакого "обучения" ему. Все это – лишь возможность посадить каждого, у кого дома лежит "Таинственный остров" и кто на Новый год покупал фейерверки. Именно возможность посадить любого и делает государство диктатурой. Именно поэтому нас так яростно убеждают, что враги не только вовне, но и внутри.

Андрей Лошак

16-летнему Никите Уварову дали 5 лет реального срока. Это тот самый подросток из Канска, который планировал взорвать здание ФСБ в Майнкрафте. Его двух подельников оставили на свободе, поскольку они дали "признательные" показания.

Мы прекрасно понимаем, чего стоят признания 14-летних школьников, которых почти год держат в СИЗО

Никиту посадили по статье "обучение терроризму". Основанием для обвинения стало увлечение подростков пиротехникой и идеями анархизма. Никаких других фактов преступной деятельности следствию найти не удалось. Но этого в современной России достаточно, чтобы умного, думающего, неравнодушного мальчика отправить за решетку. Конечно же, в показаниях, которые дали подельники Никиты, было много сказано про далекоидущие планы юных "террористов", но мы прекрасно понимаем, чего стоят признания 14-летних школьников, которых почти год держат в СИЗО и регулярно допрашивают взрослые дяди из ФСБ.

Задержали подростков на следующий день после того, как они приклеили к зданию местного ФСБ листовку с требованием освободить Азата Мифтахова – аспиранта мехмата МГУ, также осужденного за свои анархические взгляды. Никита Уваров много читал, особенно любил Кропоткина и Толстого. Льва Николаевича он считал анархистом и был во многом прав. Толстой отрицал насилие, а вместе с ним и государство, которое является, как известно всем, кто учился в советской школе, "аппаратом насилия в руках господствующего класса".

Помимо чудовищности самого приговора – отправить в тюрьму школьника только за его "неправильные" взгляды на государство – тут еще стоит обратить внимание на то, что анархизм в путинской России по сути объявлен вне закона и приравнен к таким людоедским идеологиям, как нацизм или радикальный исламизм. Но если вы сажаете анархистов за их взгляды, то идите уже до конца. Внесите в список запрещенной литературы книги Кропоткина, Бакунина, да и Толстого заодно. Снесите им памятники. Переименуйте улицы в центре Москвы и станцию метро. Доведите уже начатое до конца. Да, не забудьте еще запретить книги философа Бердяева, который написал: "Царство Божье есть безвластие и свобода, на него не переносятся никакие категории властвования, царство Божие есть анархия".

Дмитрий Колезев

Понятно, что ребята играли в революционеров, но явно не собирались никого взрывать

Дело известно как "дело канских подростков", и часто пишут, что школьников обвинили в том, что они хотели взорвать в "Майнкрафте" здание ФСБ. На самом деле фабула дела несколько в другом. Задержали их после расклейки анархистских листовок (в том числе в поддержку Азата Мифтахова), вскрыли переписку, где в том числе говорилось, что в "Майнкрафте" можно смоделировать взрыв здания МВД (при этом, как писала "Новая газета", в диалоге ребята постоянно оговаривались: "я шучу"). Но не только про это говорили: в деле рассказывается про обсуждение стихов Егора Летова, критику "буржуев", планы по строительству рельсотрона (такое фантастическое оружие), "враждебное отношение к президенту РФ В.В. Путину", "противопоставляются население РФ и группы нескольких состоятельных семейств".

Еще подростки делали пиротехнику, которую очень трудно назвать взрывными устройствами – "бомбочки", которые многие мальчишки-подростки собирали или пытались собирать. Об этом силовики тоже узнали из чатов, никакой реальной взрывчатки изъято не было.

Если государство считало их опасными, можно было провести воспитательную работу

Про дело подростков есть большой и подробный (но довольно странно структурированный) материал "Новой газеты". Или советую прочитать вот эту статью на "ОВД-Инфо". Понятно, что ребята общались на политические темы и играли в революционеров-заговорщиков-анархистов, но явно не собирались никого взрывать и причинять кому-то вред. Если государство считало их опасными, можно было провести какую-то воспитательную работу, сделать предупреждение, поговорить с родителями, наказать административкой за что-то... Но уголовное дело о терроризме? [...]

Причем ФСБ, прокуратура и суд наверняка считают себя гуманистами. Ведь по этим статьям Никите Уварову, будь он старше, могло светить вплоть до пожизненного. Прокурор просил девять лет, а суд дал "всего пять".

Пять лет подростку за переписку в чатах. Людоедство.

Уварову досталось главным образом за то, что он не стал сотрудничать со следствием, уверены многие комментаторы.

Лев Шлосберг

Обозреватель "Новой газеты" Алексей Тарасов в течение полутора лет ведёт публичную летопись дела канских подростков-анархистов, которым ФСБ отчиталось о "борьбе с терроризмом". Из этих статей можно издать книгу и, наверно, такая книга рано или поздно выйдет в свет.

Это дело особого, ранее невиданного, государственного цинизма

Эта книга вместит в себя подлинную трагедию, в которую поместились идеализм, наивность, провокация, трусость, предательство, насилие, жестокость, чёрствость, достоинство и верность.

Эту книгу, страница за страницей, полезно прочитать уже сейчас, как бы ни было трудно, – и потому, что это дело особого, ранее невиданного, государственного цинизма, и потому, что нельзя закрывать глаза на ужас происходящего.

В этом деле нет жертв, нет потерпевших и нет действий осуждённых, которые могли привести к потерпевшим и жертвам. Есть подростковые игры, усилиями провокатора превращённые в шитое слезами семьи Уваровых уголовное дело. Жертвами в этом деле стали Никита Уваров и его родные.

Никиту Уварова осудили за то, что он отказался признать вину

Никиту Уварова осудили за то, что он отказался признать вину, не оговорил ни себя, ни друзей (которые его предали и по трусости оговорили), и за то, что его мама Анна обратилась к журналистам с готовностью рассказывать о том, что государство творит с её сыном. Процесс стал гласным, и подлость в этом процессе теперь навсегда – подлость, трусость – трусость, ложь – ложь. Это не переписать никакими приговорами, сшитыми из лжи.

Ложь и трусость этим решением суда поощрены – всем струсившим и солгавшим, оговорившим себя и Уварова, показательно даны условные сроки – в благодарность за "правильное поведение".

Канский горсуд, выбирая меру пресечения подросткам, постановил, что их целью было "изменение государственного и политического устройства России".

Военный суд против детей – это война государства с детьми

Военный суд против детей – это война государства с детьми. Дети снова стали для российского государства врагами народа. В назидание народу.

Прекрасный Владимир Васин, адвокат Никиты Уварова, сказал ему после вынесения приговора: "Извини, что я не смог тебя освободить. Я сделал все, что умел". Адвокаты в неправовом государстве – тоже враги государства.

Важно запомнить: "силу" вся эта государственная махина проявила по отношению к подростку Никите Уварову. А перед переростком Рамзаном Кадыровым эта махина лежит мордой вниз, и лижет его кровавые сапоги, и помогает варвару уничтожать людей.

Напишите Никите Уварову. Это важно для каждого из нас:

Уваров Никита Андреевич, 2005 г.р.

ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю

663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 122.

СИЗО-5 подключен к сервису ФСИН-письмо: https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create

Приговором Никите Уварову хроники репрессий последних дней не исчерпываются. На этой неделе снова задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину – ей вменяют "оправдание нацизма" за фото, опубликованное в Instagram несколько лет назад.

Люся Штейн

Masha Alekhina задержали на выходе из инспекции, где она отмечалась по приговору, СНОВА ВМЕНЯЮТ НАЦИЗМ (они точно угорают), мне завтра тоже отмечаться.

после трех нарушений условий приговора срок могут заменить на реальный, административка считается нарушением, одно у нас уже есть.

Владимир Абаринов

А что срок давности отменили (см. 78 УК РФ)? Или нацистская символика – это тяжкое?

Людмила Альперн

Машу Алехину опять задержали и тоже по статье оправдание нацизма? А вы говорите, не 37…

Задержали также поэта Дарью Серенко. Формальным поводом стали публикации с символом "умного голосования" – красным восклицательным знаком, он же буква "Н". Соратники Навального напоминают, что этот символ никогда не объявляли экстремистским.

Ирина Илларионова

как же они достали девчонок-то таскать, а?! какие-то зачатки мужского достоинства, осознания истинного долга профессионального, я не знаю, чести блин офицерской!!!

утором утащили опять Машу Алехину на 15 суток, сейчас вот вытащили из кафе, из кафе, Карл!!! Дарью Серенко, пишет, что с отитом и простужена, поволокли в околоток опять по какой-то тухлой административке, господи, как в глаза-то смотрят своим женам, дочкам, матерям?! девушкам своим что говорят? что делал днем, милый? как свой долг перед народом исполнял? поймал ли жулика какого? остановил ли бандита? помог ли деду на крайняк дорогу перейти по скользким переходам? а , да вот по кафешкам шарился, девчонок выискивал, список дали, и сажал их, сажал, сажал!..

ррррычуууу!..

Максим Бурмицкий

Вчера Masha Alekhina за публикацию индуисткой свастики получила 15 суток, сегодня Дарья Серенко столько же, за публикацию восклицательного знака, который, кстати, уже миниум два раза признавался судами в РФ как не имеющий отношение к экстремисткой символике. В общем, в Расее всё веселее и веселее!

Дарья Серенко

Последнее что хочу написать – спасибо моим защитникам и апологии протеста и Пете Хромову. Вас было трое и вы правда сделали все что могли.

Надеюсь имена тех, кто все это мне устроил, будут частью позорного списка.

В соцсетях развернулась кампания в поддержку Серенко: многие блогеры публикуют ее стихи и прозу, вспоминают о ее акциях.

Анастасия Гачева

Думаю о Дарья Серенко, умном, талантливом, искреннем и прямом человеке, которая сегодня отправлена в СИЗО на 15 суток за пост в Инстаграме пятимесячной давности.

В нашем обществе все чаще против идей выставляют насилие

Вспоминаю замечательную выставку в Библиотеке имени Некрасова "Карточки", организованную ею в 2017 году . Из нашей коллекции на выставку тогда отправилась каталожная карточка Румянцевского музея, написанная рукой Федорова. Вспоминаю, как одушевленно рассказывала Даша об экспонатах выставки – и прежде всего о карточках из коллекции Льва Рубинштейна, на которых поэт, долгие годы работавший библиотекарем, записывал свои стихи. Вспоминаю Дашин #тихийпикет, в котором не было никакой показушности, а была искренность человека, не переносящего лжи и манипуляции личностью.

В нашем обществе все чаще против идей выставляют насилие. Это не просто неадекватный ответ, это ответ, который искажает нравственный строй человека.

Дорогая Даша, сил Вам!

Анна Наринская

Думаю про Дашу Серенко.

Надо сказать, что Даша – человек несколько раз по настоящему меня восхитивший.

Я восхищалась ее "Тихим пикетом" -– это был проект, который, во времена всеобщей истерики, нормализировал разговор как процесс, приглашал людей к обсуждению важных, а иногда запретных тем.

Месседж понятный – молчите. Сидите тихо

Я восхищалась тем, что она с подругами сделали в галерее "Пересветов переулок" (откуда их быстро выдворили). Кстати, обсуждение памяти о репрессиях, на которое меня туда позвали – был одним из лучших общих разговоров за годы. Разговором объединяющим, а не разъединяющим.

Я восхищалась ее акцией солидарности с протестующими в Беларуси. Эта белая цепь на Покровке стала, возможно, последней радостной нотой в протестном движении. (Фото радостности прилагаю)

И уж точно Даша – не про какие-нибудь яростные, силовые жесты. Ее даже упрекали в "тихости" ее пикета.

И вот я думаю – какой месседж теперешнего ее пятнадцатисуточного заключения? Ну кроме очередного предъявления жестокости и беззаконности?

А месседж понятный – молчите. Сидите тихо. И неважно – призываете вы там к чему то (это то мы всегда на вас повесим), или просто разговариваете о важном. Дашин активизм всегда был направлен на понимание людей, разговор с ними, вовлечение их в некий круг размышлений. И вот это сегодня наказуемо.

Борислав Козловский

спорил когда-то с Дарья Серенко по поводу того, что ее "тихий пикет" противопоставляет себя "громкому" протесту – но теперь оказывается, что для тюрьмы не надо делать ничего особенно громкого: Дашу посадили на 15 суток за восклицательный знак в углу картинки.

Владимир Хейфец

Дарья Серенко арестовали на 15 суток за публикацию якобы экстремистской символики. На самом же деле Дарья слишком много себе позволяет – работает в штабах оппозиционных кандидатов, устраивает пикеты, борется за права женщин в России, создаёт шелтеры для переживающих выгорание людей. А ещё – пишет книги и хорошие стихи, что совсем уже непотребно.

Варвара Любовная

Дарья Серенко получила 15 суток за восклицательный знак. Я очень хочу поддержать Дашу – писательницу, поэтессу, активистку, меня тошнит от того, во что превращается мир вокруг нас. Почитайте стихи Даши Серенко, они пронзительные и точные. Именно за точность, наверное, ее боятся ищейки. Как боятся других активисток. Как боятся Юлю Цветкову, как боятся Алексея Навального. С разного размера страхом, но одинаково подло и низко.

Очередной суд ожидает и Алексея Навального, причем судить его будут прямо за решеткой. Подробности он изложил в недавнем посте, в котором назвал себя "коллекционером самых удивительных путинских судов".

Леонид Волков

Навального будут судить в закрытом режиме, прямо в колонии. Прокуроры, следователи и судья по вызову поедут в Покров для того, чтобы никто не узнал, в чем обвиняют Навального.

Почему? Приведу только два примера (из очень многих).

Навального обвиняют буквально во владении машиной времени – он, дескать, собирал пожертвования на президентскую кампанию, "заведомо зная, что не может баллотироваться". То есть в 2016 году уже знал, что в 2018 Памфилова незаконно не пустит его на выборы!

Почему это обвинение – бесстыжая манипуляция?

Навальному не давал баллотироваться приговор по "делу Кировлеса" (в отличие от "дела Ив Роше", там была тяжкая статья, с которой баллотироваться нельзя).

16 ноября 2016 года, по решению ЕСПЧ, Верховный суд РФ отменил этот приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение. В декабре 2016 года, в момент запуска президентской кампании, Навальный обладал пассивным избирательным правом в полном объеме – даже с учетом принятых специально ради него законов о запрете избираться для условно осужденных!

И когда обвинители пишут, что Навальный запустил сбор средств на президентскую кампанию, "заведомо зная, что не может участвовать в выборах" – получается, они имеют в виду, что он слетал в будущее и узнал, каким будет результат нового рассмотрения по "делу Кировлеса". Это одна из многих нелепостей в деле, про которые мы будем подробно рассказывать (а вас просим распространять). Далеко не самая абсурдная.

А вот помните, PR-машина Кремля орала, что "Навальный похитил все донаты на кампанию"? Даже сумму называли: 356 миллионов рублей.

Внимание, вопрос: какая сумма "хищений" инкриминиуется ему в обвинительном заключении, которое ушло в суд? Сколько "похищенных" денег нашло следствие?

Ответ: ровно 0 (прописью: НОЛЬ) рублей. Два года работали 140 следователей, хищений не нашли (потому что их и не было).

Но об этом Соловьев и Симоньян не скажут. И им надо, чтобы об этом никто не узнал. Поэтому процесс в полной тишине и изоляции – чтобы дальше по телеку орать, что "Навального осудили за то, что он украл деньги".

Поэтому вы нам нужны, чтобы пробить эту тишину.

Наталья Геворкян

Открытое заседание в зоне, это, конечно, оксюморон. То есть они, как вариант, привезут с собой своих журналистов, которые будут изображать открытый процесс.

Андрей Волна

После реального срока для пацана, что-то там собиравшегося "взорвать" в интернет-игре, после всех этих отравлений, удавшихся и неудавшихся убийств, заказных дел и развешивания "желтых звёзд иноагентов" налево и направо, казалось, что ничем уже удивить нас нельзя… Ан нет.