Моргенштерну вынесли заочный приговор по делу об "иноагентстве"

Мировой суд в Москве заочно приговорил рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) к штрафу в размере семи миллионов рублей по делу о нарушении требований к "иностранным агентам". Обвинение требовало оштрафовать артиста на восемь миллионов рублей.

Защита Валеева в суде заявила, что прокуратура не предъявила достаточно доказательств для признания его виновным. Адвокат Ильдар Исламов отметил, что поводом для уголовного дела стали уже удаленные посты, пишет "Медиазона".

Уголовное дело в отношении Моргенштерна возбудили в 2024 году. Поводом для преследования стали посты в социальных сетях без указания о том, что они созданы или распространены "иностранным агентом". В январе 2025 года рэпера объявили в федеральный и межгосударственный розыск. По этому делу арестовали недвижимость артиста в России. Согласно приговору, часть имущества могут использовать для оплаты штрафа.

Моргенштерна внесли в реестр "иностранных агентов" в мае 2022 года. В Минюсте тогда указывали, что рэпер вёл политическую деятельность и получал иностранное финансирование от международной медиасети Yoola Labs. Музыканта дважды штрафовали за нарушения законодательства об "иноагентах" в 2023 году и дважды в 2024-м.