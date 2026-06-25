Мощное землетрясение в Венесуэле: разрушения, множество жертв

В Венесуэле вечером в среду по местному времени произошли два мощных землетрясения, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям.

За первым землетрясением магнитудой 7,2, эпицентр которого находился в 160 км к западу от Каракаса, спустя минуту последовал ещё более разрушительный подземный толчок магнитудой 7,5.

По последним данным властей, погибли 32 человека, ранены не менее 700, тысячи остались без крова. Геологическая служба США оценивает последствия как катастрофические - число жертв может превысить 10 тысяч человек. На многочисленных видео видны масштабные разрушения жилых многоэтажных зданий. Люди остаются под завалами, ведутся спасательные работы. Закрыт главный аэропорт страны.



Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Венесуэле, написав в соцсетях об "огромном числе жертв". О готовности помочь заявили Испания и другие страны.

В январе американские военные вывезли из страны её авторитарного лидера Николаса Мадуро, после чего отношения между Каракасом и Вашингтоном существенно улучшились - Трамп заявляет, что США сейчас фактически контролируют Венесуэлу, хотя у власти там остаются прежние соратники Мадуро.