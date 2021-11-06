Мощный взрыв в столице Сьерра-Леоне привёл к десяткам жертв и раненых

Десятки людей погибли в столице африканского государства Сьерра-Леоне, во Фритауне, при столкновении грузовика с бензовозом.

Столкновение привело к мощному взрыву. По последним данным, его жертвами стали не менее 99 человек. Свыше ста пострадавших доставлены в больницы и центры здравоохранения города.

Топливо из бензовоза разлилось перед возгоранием. Авария произошла на оживлённом перекрёстке, поэтому пламя впоследствии охватило множество людей, машин, строений, передаёт "Би-би-си".

Мэр Ивонн Аки Сойер назвала фотографии с места душераздирающими.

Президент Джулиус Маада Био заявил, что глубоко поражён столь трагическими последствиями и ужасающими человеческими жертвами. В Твиттере он написал, что правительство сделает всё возможное для помощи пострадавшим семьям.