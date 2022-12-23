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Moscow Times: Кремль запретил провластным СМИ писать о мобилизации

Российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации. Соответствующее негласное распоряжение поступило из администрации президента. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на два источника в СМИ.

"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор", – заявил источник издания.

21 декабря министр обороны Сергей Шойгу предложил довести численность Вооруженных сил России до 1,5 миллионов человек. Это означает, что в армию предлагается отправить еще около 350 тысяч человек. Шойгу заявил, что это необходимо "для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ". Кроме того, министр предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет.

  • Мобилизация в России началась 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. 31 октября Минобороны сообщило о завершении "мероприятий частичной мобилизации" и прекращении выдачи повесток. Указ об окончании мобилизации Владимир Путин не подписывал, потому что он "посоветовался с юристами" и "такой документ не нужен". Правозащитники отмечали, что отсутствие опубликованного указа об окончании мобилизации дает Минобороны право снова начать призыв.

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