Российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации. Соответствующее негласное распоряжение поступило из администрации президента. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на два источника в СМИ.

"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор", – заявил источник издания.

21 декабря министр обороны Сергей Шойгу предложил довести численность Вооруженных сил России до 1,5 миллионов человек. Это означает, что в армию предлагается отправить еще около 350 тысяч человек. Шойгу заявил, что это необходимо "для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ". Кроме того, министр предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет.