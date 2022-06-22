Мосгорсуд отменил решение выпустить из СИЗО ректора "Шанинки" Зуева

Мосгорсуд отменил решение Тверского районного суда столицы, который ранее перевёл ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева из следственного изолятора под домашний арест из-за проблем со здоровьем, и снова отправил его в СИЗО.

Отмечается, что прокуратура и следствие посчитали, будто находясь под домашним арестом ректор может сбежать, а его здоровье удовлетворительно, поскольку позволяет ему участвовать в судебных заседаниях.

Учёный останется в СИЗО как минимум до 7 августа.

Сергей Зуев проходит обвиняемым по делу бывшего заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования.

Изначально Зуев был помещён судом под домашний арест. Позднее Мосгорсуд перевёл его в СИЗО. При этом в октябре прошлого года, когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. Уже после ареста учёного госпитализировали и провели срочную операцию на сердце. Врачи отмечали, что у него есть риск наступления инсульта и ампутации конечностей. Какое-то время Зуев не мог встать с кровати.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что не считает нужным держать 67-летнего профессора под арестом в изоляторе.

Вину по уголовному делу Сергей Зуев не признаёт.