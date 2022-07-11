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Мосгорсуд рассмотрит иск о ликвидации Профсоюза журналистов

Московская прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде, куда поступил соответствующий иск.

Прокуратура считает, что профсоюз своими публикациями "противоправного характера" нарушает "права и свободы человека, причиняет вред общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству". Мосгорсуд принял иск к рассмотрению. Предварительное заседание назначено на 13 июля.

4 июля по ходатайству прокуратуры суд приостановил работу профсоюза в связи с административным делом о дискредитации армии.

Поводом для возбуждения дела стало "размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", говорится в определении суда.

Представитель профсоюза подтвердил "Ведомостям", что в мае московская прокуратура сообщила им о проверке деятельности и потребовала предоставить данные об организации, ее устав, решения и протоколы съездов и заседаний, сведения об источниках финансирования, а также о мероприятиях, которые проводила организация. При этом профсоюз не был проинформирован ни об иске, ни о возбуждении административного дела, рассказал изданию адвокат Максим Крупский.

Глава Международной федерации журналистов Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза "несправедливым и необоснованным". Президент европейской федерации Майя Север увидела в иске "все признаки политического судебного процесса", пишут "Ведомости".

  • Профсоюз журналистов и работников СМИ создан в 2016 году группой журналистов (не связан с Союзом журналистов России). В него входят больше 600 человек из 40 регионов. Профсоюз входит в Международную и Европейскую федерации журналистов.

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