Мосгорсуд сократил Алексею Горинову семилетний срок на 1 месяц

Мосгорсуд сократил на один месяц срок заключения для московского муниципального депутата Алексея Горинова по делу о так называемых фейках об армии.

Вместо семи лет он должен будет провести в колонии шесть лет и одиннадцать месяцев.

Депутат Красносельского районного собрания Алексей Горинов был осуждён за антивоенные высказывания. Во время заседания совета депутатов он назвал так называемую спецоперацию России на территории Украины "войной", а также говорил об ответственности российских властей за гибель украинских детей. Следственный комитет посчитал это распространением ложных сведений.

В Мосгорсуде Горинов выступил с последним словом. В нём он подтвердил свою антивоенную позицию, заявив, что война в Украине привела Россию к "внешнеполитической, экономической и морально-нравственной катастрофе".

"Невиданные со времен Второй Мировой войны разрушения в европейской стране. Многие десятки тысяч погибших и раненых с обеих сторон. Миллионы беженцев. При этом нам ежедневно и ежечасно внушают, что эта война – ради мира. Приучают к тому, что убивать друг друга – это правильно и нормально... Нет! Это ненормально", – сказал депутат. Он также заявил, что готов признать свою вину, но только перед народом Украины и мировым сообществом: "Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие". Появление дел, подобных тому, которое было возбуждено против него, Горинов назвал позором для России.

Всего в России по статье о фейках об армии были осуждены более 10 человек, из них только Горинов получил реальный срок. Уголовные дела были также заведены на коллег Горинова – Илью Яшина и Елену Котёночкину. Яшина арестовали, в данный момент он находится в СИЗО, Котёночкина успела уехать из России.