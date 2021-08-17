Суд утвердил постановку Навального на учёт как склонного к побегу

Мосгорсуд отклонил апелляцию Алексея Навального на постановку его на профилактический учёт как склонного к побегу. В связи с этим решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Навального внесла в список склонных к побегу комиссия следственного изолятора "Матросская тишина", объяснив это тем, что он публично говорил о намерении сбежать. Оппозиционер назвал произнесенные слова шуткой.

Из-за постановки Навального на профучёт сотрудники колонии города Покров Владимирской области, в которой оппозиционер отбывает наказание, в течение ночи несколько раз прерывают его сон, чтобы проверить наличие осуждённого в камере. Навальный называет это настоящей "пыткой бессонницей", указывая, что нет ни одной реальной причины считать его склонным к побегу.