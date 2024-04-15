Мосгорсуд вынес приговор художнику за связь с иностранным государством

Московский городской суд вынес приговор петербургскому художнику и активисту Даниилу Кринари по уголовному делу о "конфиденциальном сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями".
При этом в пресс-службе Мосгорсуда отказались называть журналистам срок, на который осуждён Кринари, хотя согласно российскому законодательству приговоры по уголовным делам не могут считаться секретными.
Статья о "конфиденциальном сотрудничестве" была введена в российский уголовный кодекс в июле 2022 года. Максимальное наказание по ней - восемь лет лишения свободы.
- Даниила Кринари задержали в белорусском городе Гродно 21 декабря сотрудники российской ФСБ. После этого его доставили в Москву. Жена задержанного заявляла, что Кринари преследуют из-за телеграм-канала, который он вёл. Белорусский госканал ОНТ связывает Даниила с делом россиянина Алексея Куликова и белоруса Вадима Паценко. Их задержали в апреле 2023 года по делу о подготовке терактов в Гродно и нападении на генконсульство России. ОНТ утверждает, что попасть в Гродно Куликову и Паценко помог "российский оппозиционер Даниил Кринари, он же Ковалевский".
- Известно, что ранее Кринари задерживали 24 сентября 2022 года перед акцией против мобилизации россиян на войну против Украины. Тогда в его квартире прошли обыски якобы по делу о лжеминировании. Художника двое суток продержали в изоляторе и отпустили в статусе подозреваемого.
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