Мосгорсуд вынес приговор художнику за связь с иностранным государством

Московский городской суд вынес приговор петербургскому художнику и активисту Даниилу Кринари по уголовному делу о "конфиденциальном сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями".

При этом в пресс-службе Мосгорсуда отказались называть журналистам срок, на который осуждён Кринари, хотя согласно российскому законодательству приговоры по уголовным делам не могут считаться секретными.

Статья о "конфиденциальном сотрудничестве" была введена в российский уголовный кодекс в июле 2022 года. Максимальное наказание по ней - восемь лет лишения свободы.