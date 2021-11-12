Мосгорсуд зарегистрировал иск о ликвидации "Мемориала"

Московский городской суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием ликвидировать внесённый российскими властями в реестр "иностранных агентов" правозащитный центр "Мемориал". Содержание иска и дата судебного заседания пока неизвестны, говорится сообщении в телеграм-канале центра.

Накануне Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" (организация внесена в реестр "иноагентов"), а также её подразделений - правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины Генпрокуратура указала систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно - отсутствие маркировки на материалах организации. Судебное заседание состоится 25 ноября.

"Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал" – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека", – говорится в заявлении "Международного Мемориала". В нём подчёркивается, что, по мнению организации, "никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет" и что организация, несмотря на несогласие с законом об "иноагентах", соблюдает его требования.

Чешский институт по изучению тоталитарных режимов выпустил заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися репрессиями и преследованиями правозащитников и независимых историков в России, а также судьбой бесценных архивных материалов, которые касаются исследования и сохранения памяти о политических репрессиях.