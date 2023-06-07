Москалькова: обвиняемых сажают в СИЗО без видимых причин

В регионах России многие следственные изоляторы, в которых содержатся женщины, переполнены. По словам российского Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, обвиняемых часто сажают в следственные изоляторы без весомых причин. На это обратила внимание газета "КоммерсантЪ"

Москалькова призвала сократить отправку в СИЗО подозреваемых в "небольших преступлениях" и определить конкретный срок нахождения в изоляторе.

"Всего в России в 2022 году были заключены под стражу больше 7 тысяч женщин, у которых есть дети",— сказала Москалькова на пленарном заседании Совета федерации 7 июня. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Всего по стране в СИЗО содержится 110 тысяч человек. Среди них женщин - 10 тысяч, а детей - 700.

В августе 2022 года во ФСИН говорили, что российские изоляторы рассчитаны на 118, 4 тысячи человек.